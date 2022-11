‘Barbie’: la directora Greta Gerwig asegura que todavía faltan muchos ‘looks’ de la película por ver

Aunque todavía falta más de un año para su llegada a los cines, la película Barbie ha causado en más de una ocasión, un hype absoluto en redes. Sobre todo, debido a los looks de sus dos máximos protagonistas; Margot Robbie y Ryan Gosling. Ella dará vida a la icónica muñeca de Mattel, mientras que Gosling hará de su contraposición masculina, Ken. Lejos de lo que podría parecer un título frívolo, lo realmente interesante detrás del proyecto es la mirada que se esconde tras las cámaras, dirigiéndolo todo. Hablamos cómo no de Greta Gerwig, una de las cineastas más reconocidas de los últimos años. Esta actriz y directora tiene todavía una corta carrera como realizadora, lo que no hace sino dar más mérito a la mente que ha filmado piezas como Lady Bird y Mujercitas. Por otra parte, lejos de la magnitud que alcance el proyecto cuando reciba las primeras críticas, hay parte del público que está preocupada por la cantidad de imágenes que se han filtrado en torno a la producción. Por suerte, según Gerwig no hay nada de lo que preocuparse ya que todavía no hemos visto ni un ápice de lo que se avecina.

Gerwig habló con Variety sobre la expectación alrededor de Barbie y la respuesta de los fans. Además aseguró al medio que más allá del rosa y los estampados que hemos podido observar en el set, todavía queda mucho por venir. “Así es como me sentí y cómo se sintió Margot y estoy encantada de que todos compartan ese sentimiento”, contaba la brillante directora. Por supuesto, los protagonistas fueron un buen foco de preguntas y a Gerwig cómo no, terminaron preguntándole por la cantidad de atuendos que lucirá Gosling como Ken: “Realmente, no podría decirlo, pero es mucho, es mucho, es mucho”.

Barbie será la cuarta película de Gerwig como directora. El guion lo firma ella misma y su pareja, el también director y guionista Noah Baumbach (Historia de un matrimonio). Junto a los protagonistas principales, el reparto se compone de grandes estrellas de la talla de Emma Mackey (Sex Education), Alexandra Shipp (Tick, Tick Boom) y Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos). Por lo poco que sabemos de la trama, la historia versará sobre una muñeca que es expulsada de ‘Barbieland’ al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta. Barbie llegará a los cines el próximo 21 de julio de 2023.