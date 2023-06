Las primeras reacciones a ‘Misión Imposible: sentencia mortal’ la tildan de «ambiciosa» y «alucinante»

Como los medios no dejan de mencionar a Oppenheimer y a Barbie, parece que no haya otros importantes estrenos este verano, pero hay que recordar que en menos de un mes tendremos en salas a Misión Imposible: Sentencia mortal: Parte 1. Una nueva misión para el agente Ethan Hunt en la que parece que deberá enfrentarse a los demonios de su pasado y que, como anticipan las primeras impresiones, no ha decepcionado a la crítica internacional.

El interés de Tom Cruise y su equipo en querer construir una experiencia cinematográfica con cada nueva entrega es de admirar en un momento especialmente débil para la taquilla. No obstante, el nominado al Oscar no parece haber perdido fuelle como héroe de acción, ya que sólo hay que prestar atención a los números en la taquilla que hizo el año pasado Top Gun: Maverick. Por otro lado, la recepción de la crítica con la IP de Paramount Pictures ha sido enormemente positiva desde que J. J. Abrams realizó su reboot en Misión Imposible 3, algo que a priori, se volverá a repetir en esta última misión del agente Hunt. Un con la que coincide la periodista de Collider, Perri Nemiroff:

#MissionImpossible – Dead Reckoning Part One is another winner for the franchise. Yet again, the production value is THROUGH THE ROOF with some of the most well-defined and exhilarating set pieces photographed in ways that truly make you feel like you’re in the middle of the… pic.twitter.com/yAX0eJ1t1t — Perri Nemiroff (@PNemiroff) June 19, 2023

“Misión Imposible: Sentencia mortal es otra ganadora de la franquicia. Una vez más, el valor de la producción esté en todos los lados con algunas de las escenas más definidas y emocionantemente fotografiadas, de manera que realmente te hacen sentir como si estuvieras en medio de la acción. El énfasis en capturar cosas en la cámara hace una GRAN diferencia, y puedes sentirlo. También me gustó mucho la misión en esta ocasión y cómo la tecnología que buscan influye en los arcos individuales de los personajes”.

#MissionImpossibleDeadReckoning is incredible. The fastest 2 hr 30 min movie I’ve seen in a long time. One of the best films I’ve seen this year and @TomCruise has done it again. Demands to be seen on the biggest screen. Cannot recommend this movie enough. pic.twitter.com/GOB1WyX2Mi — Steven Weintraub (@colliderfrosty) June 19, 2023

Por otro lado, Steven Weintraub, el editor del mismo medio no tiene otra cosa que buenas palabras para su experiencia viendo el filme. “Misión Imposible: Sentencia mortal es increíble. La película de 2 horas y 30 minutos más rápida que he visto en mucho tiempo. Una de las mejores películas que he visto este año y Tom Cruise lo ha vuelto a hacer. Exige ser visto en la pantalla más grande. No puedo recomendar esta película lo suficiente”.

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE works as Christopher McQuarrie’s ambitious examination of/meditation on AI and the dangerous path we might be on. (He doesn’t like it) With the inherent nature of being “part one” (said that a lot lately), not as satisfying as FALLOUT — Mike Ryan (@mikeryan) June 19, 2023

Por último, Mike Ryan cree que la cinta es un ejercicio “ambicioso” por parte del director Christopher McQuarrie sobre las inteligencias artificiales y el peligroso camino al que nos podríamos estar dirigiendo. Eso sí, con la naturaleza de ser una primera parte, también aseguró que no era tan satisfactoria como la anterior entrega, Fallout.

Misión Imposible: Sentencia mortal llegará a los cines el próximo 12 julio.