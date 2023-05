Tom Cruise trato de traer de vuelta a Emilio Estévez en ‘Misión Imposible 2’

A pesar de ser el espía del mundo del cine que más acrobacias y estrategias improbables ha utilizado, el agente Ethan Hunt (Tom Cruise) sí que se topó con una misión imposible allá por el años 2000. Y es que, según ha contado el actor Emilio Estévez al medio Uproxx, tanto el actor nominado al Oscar como el cineasta John Woo, intentaron traer para la secuela al personaje interpretado por Estévez en la primera cinta rodada por Brian de Palma. Aunque por supuesto, el hijo de Martin Sheen primero relató cómo Cruise le animó a unirse al largometraje original que adaptaba la exitosa serie de los años 60:

“La forma en que Tom (Cruise) lo explicó fue diciendo ‘Mira, me encantaría que vinieras y te unieras al elenco. Existe una secuencia inicial en la que todos serán eliminados, habrá mucha gente conocida y todos ellos serán acreditados, estableciendo un buen nivel de peligro para Ethan’”, recordaba Estévez, el cual por supuesto le dijo a su compañero de profesión que estaba dentro, sin tener que preguntárselo dos veces. El filme de acción, bajo el carisma de un reparto memorable y la autoría de De Palma tras las cámaras, fue un auténtico éxito y aunque pocos recuerdan de primeras la participación de su personaje, suya es una de las muertes más icónicas de la franquicia, despertando en muchos un trauma duradero respecto a la zona exterior del hueco de los ascensores.

La IP de Paramount Pictures ha impulsado hasta siete entregas y por delante tiene al menos dos estrenos más (Sentencia Mortal Parte 1 y 2), programadas para estrenarse en 2023 y 2024. El propio Cruise le reconoció a Estévez el error que cometieron al matarle, aunque nadie pensó por aquel entonces que a día de hoy, todavía estaríamos viendo producciones de la saga en cines. “Él y John Woo trataron de encontrar la manera de traerme de regreso para la segunda parte, pero simplemente no tenía sentido”, terminó de explicar Estévez.

Emilio Estévez no podrá regresar en las próximas cintas de Misión Imposible, pero los dos personajes del primer filme que sí que volverán como Henry Czerny (ex director del FMI Eugene Kittridge) y Rolf Saxon, quien interpretó al analista de la CIA William Donloe. Los fans más acérrimos lo recordarán de la secuencia lena de tensión en la que el protagonista engañó la seguridad de un complejo escenario en el que no podía tocar el suelo.

La primera parte de Misión Imposible: Sentencia mortal se estrenará el próximo 14 de julio de 2023, mientras que su secuela (aparente final de la saga) hará lo propio el 28 de junio de 2024.