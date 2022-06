Joel Kinnaman está rodando ‘Silent Night’, la nueva película de John Woo sin diálogos

John Woo es uno de los directores de acción más revolucionaros de la década de los 80 y principios de los 90. Suyos son títulos como The killer, Hard Boiled y Cara a cara y el hongkonés parece que no ha perdido “su toque” según Joel Kinnaman, el actor protagonista de su nueva película, Silent night. El actor de El escuadrón suicida ha hablado con Collider, contando su experiencia rodando este proyecto que aparentemente no tiene diálogos.

Con Silent Night, Woo pretende revolucionar una vez más el género de la acción una vez más al excluir todos los diálogos de la cinta. De esa manera, pretende que la audiencia se concentre en la acción caótica y el enfoque altamente estilizado del director. Un movimiento arriesgado, pues es difícil retomar el avance narrativo sin apoyarse en diálogos y sin más ayuda que los elementos visuales. Pero Kinnaman cree que John Woo lo ha conseguido, con un resultado, a su parecer “bastante épico”:

“Nunca he trabajado con un director…quiero decir, tal vez Jonathan Demme, que hizo un montón de episodios en The Killing. Él estaba allí. Pero nunca he trabajado con nadie que cuente tanta historia sólo por cómo mueve la cámara, fue fascinante de ver. Él cuenta la historia en la forma en que coloca la cámara, cómo la mueve”.

Todavía no hemos podido ver ningún adelanto de Silent Night, pero por lo que sabemos el protagonista interpretará a un padre vengativo que intenta obtener justicia por la muerte de su hijo, quien quedó atrapado en un fuego cruzado entre bandas criminales. Pero ¿cómo se puede desarrollar una historia así sin un mínimo de diálogos? Kinnaman lo cuenta:

“Era el tipo de guion perfecto para probar este tipo de experimento cinematográfico. Es una película de acción muy dinámica con mucho drama, pero la trama real es bastante simple. Y creo que realmente quieres eso en una película en la que no tienes ningún diálogo para explicar a los espectadores lo que está pasando (…) creo que va a ser bastante fácil de seguir y, con suerte, obtendrás toda la emoción a través de la mirada y la acción”.

Todavía no hay una fecha de estreno fija para Silent Night. Sin embargo, dado que terminó de filmarse a principios de este año, no tardaremos en ver un primer tráiler y tarde o temprano, su llegada a los cines.