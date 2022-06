El futuro director de ‘Cara a cara 2’ quiere el regreso de Nicolas Cage

A través de producciones recientes tan interesantes como Pig o El insoportable peso de un talento descomunal, el actor Nicolas Cage vuelve a ser tomado en serio, más allá del universo meme creado en internet, alrededor de su neurótica figura. Algo que seguramente ha inspirado los deseos del director Adam Wingard, el responsable de llevar a cabo Cara a cara 2.

Cara a cara fue uno de los títulos de acción más disparatados de los 90. La cinta estaba protagonizada por Nicolas Cage y John Travolta. El primero era el antagonista, pero después de que sus personajes se intercambiasen las caras, sus papeles hacían lo mismo. Dirigida con todos los vicios de un cineasta como John Woo, Cara a cara tenía sus excesos llenos de cámaras lentas y una estética macarra muy propia del director de Misión Imposible 2. La vuelta a ese universo con Cara a cara 2 podría sorprendernos, sino fuera porque la industria cinematográfica global vive un absoluto apogeo de la nostalgia y de las secuelas tardías, situación que se escenifica perfectamente con el estreno reciente de Top Gun: Maverick.

En una entrevista para la revista Empire, Wingard ha dejado muy claro que disfrutaría mucho de volver a ver a Cage en la secuela, pero que realmente todavía estaban trabajando muy duro en la preproducción: “Estamos afinando mucho. No lo vamos a compartir hasta que todo el mundo diga ‘Esta es la definitiva’”. Sin embargo, es difícil saber cómo podría regresar el personaje ya que este moría al final de la primera cinta. Menos mal que el director de The Guest parece que ya ha encontrado los primeros motivos y posibilidades desde el guion. “Hace un par de años, el estudio tal vez hubiera querido un actor prometedor, joven y atractivo o algo así. Ahora Nicolas Cage vuelve a ser uno de los actores más populares de Hollywood”, argumentaba Wingard.

El regreso de Nicolas Cage no es oficial y lo cierto es que por delante, tiene una agenda fílmica llena de producciones. En 2023 será Drácula en Renfield, la cinta que cuenta la historia del paciente homónimo del psiquiátrico por el que el rey de las tinieblas comienza su revolución en Londres. También estrenará Butcher’s Crossing y The Old Way, dos western. ¿Volveremos a ver a Nicolas Cage en el papel del psicótico Castor Troy o regresará de otra inesperada forma?