‘Top Gun 3’: ¿cuándo llegará el nuevo título? El productor ejecutivo da pistas sobre el regreso de Maverick

Fue uno de los principales motivos por los que a día de hoy, realizar secuelas tardías se ha vuelto una tendencia dentro de la industria. No es para menos, en una taquilla todavía convaleciente por la pandemia, Top Gun: Maverick se convirtió en 2022 en la 12ª cinta más taquillera de la historia del cine. Superando los 1400 millones de dólares en la taquilla internacional, Paramount Pictures le tendría que estar muy agradecida a Tom Cruise el hecho de que les presionase para llevar la propuesta a las salas, ya que estos querían realizar un estreno exclusivo en el streaming. En Hollywood el dinero llama al dinero y, como no hay dos sin tres, son muchos fans los que con ciertas ansias, esperan ver pronto una Top Gun 3…¿Pero volverá Cruise al papel?¿Cuándo llegará a los cines la continuación de la nueva generación de pilotos? El productor ejecutivo Jerry Bruckheimer ha ofrecido una actualización sobre la idea que ya se está gestando en el horizonte. Eso sí, necesitará una recta muy larga para alzar el vuelo.

Los cinéfilos tuvieron que esperar 36 años entre la primera Top Gun y Top Gun: Maverick y si de algo tenemos seguro es que el estudio no volverá a tardar ni una ínfima parte de ese periodo de tiempo en sacar Top Gun 3. Un dato que no dice mucho, pero esta es una entrega que rivaliza con otros dos proyectos bien diferentes en el futuro de su protagonista. Por un lado, el tres veces nominado al Oscar tiene pendiente el estreno de Misión imposible: Sentencia mortal 2 y por otro, un proyecto todavía por revelar a las órdenes de Alejandro G. Iñárritu. Su papel de Ethan Hunt parece estar llegando a su fin y la apetencia por recuperar ese toque de actor de autores, alejado de los blockbusters, podría hacer que no le volvamos a ver subido a un avión, al menos hasta bien entrado el 2025. Sin embargo, Bruckheimer ha confirmado la presencia del intérprete y ha asegurado que el nuevo guion del director Joseph Kosinski avanza sin problemas.

‘Top Gun 3’: Tom Cruise volverá a despegar

Hablando con el medio Screen Rant sobre una hipotética tercera parte, el productor ejecutivo de la franquicia se deshizo en elogios hacia el proyecto de la hipotética Top Gun 3 y hacia la imparable figura del actor: “Será Tom Cruise. Tom es increíble. Pasamos tiempo con él. Tenemos una historia. Joe Kosinski tuvo una maravillosa idea para ella y dijo que realmente le gustaba. Así que la estamos desarrollando. Pero nunca se sabe cuándo se hará porque Tom Está muy ocupado. Está haciendo Misión: imposible ahora mismo. Con suerte, obtendremos un guion que le guste y volveremos a estar en el aire”.

Las especulaciones sobre Top Gun 3 comenzaron de forma inmediata al éxito de la segunda parte. Aunque el elenco siempre reconocido que una tercera película dependería siempre en última instancia de la voluntad de Cruise para regresar y de la capacidad del equipo para crear más acrobacias aéreas que desafíen al protagonista. Paramount Pictures no ha confirmado todavía la existencia de una tercera entrega, pero resulta poco probable que la major no quiera seguir rentabilizando una nueva aventura de un proyecto que fue la película más taquillera del 2022. Paramount no está para no aprovechar esta explotación económica, sobre todo teniendo en cuenta las cantidades que generan sus principales rivales en la cartelera: Universal Pictures, Disney o Warner Bros. Discovery. Bruckheimer fue noticia hace algunos ideas, al hablar de otra de sus sagas insignia, Piratas del Caribe. El productor confirmó que la nueva entrega reiniciaría la propiedad intelectual de Disney. En estos instantes s encuentra promocionando la llegada a los cines de The Ministry of Ungentemanly Warfare y el próximo junio, hará lo propio con Bad Boys: Ride Or Die

El acuerdo fílmico con Warner Bros

A pesar de no ser excluyente con el trato a través de otras productoras y exhibidoras, a Paramount no le ha tenido que hacer demasiada gracia el acuerdo fílmico de larga duración que Cruise firmó a principios de año con Warner Bros. El último de los grandes defensores de la experiencia en cines ya ha trabajado con la compañía anteriormente, a través de obras como Al filo del mañana, Magnolia o Eyes Wide Shut. Por su comunicado, el actor de El último samurai estaba muy contento con la asociación: “Tengo un gran respeto y admiración por David (Zaslav), Pam (Abdy), Mike (De Luca) y todo el equipo de Warner Bros. Discovery y su compromiso con el cine, los fans y la experiencia teatral. ¡Espero hacer grandes películas juntos!”.

Antes de poder verle en Top Gun 3, Tom Cruise estrenará la segunda parte de Misión Imposible: Sentencia mortal, el 23 de mayo de 2025.