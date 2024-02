Tom Cruise vuelve al cine de autor: Protagonizará lo nuevo del director mexicano Alejandro G. Iñárritu

Conocido hoy en día más por sus locuras acrobáticas que por su talento interpretativo, hace tiempo que Tom Cruise lo apostó todo por ser un héroe de acción. Especialmente, dentro de la franquicia Misión Imposible, la cual llegará con su octava entrega en 2025. Defensor de la experiencia cinematográfica por encima de todo, Cruise regresó a su papel de piloto en Top Gun: Maverick, conquistando la taquilla del 2022 y encontrando, más traspiés que alegrías en sus otros blockbusters fuera del universo de Ethan Hunt. Hace algunas semanas, contamos que el de Siracusa, había firmado un acuerdo con Warner Bros. para generar toda una serie de nuevos largometrajes e inmediatamente pensamos en un seguimiento de esa línea estrictamente comercial que tan bien le había funcionado a Paramount Pictures. Sin embargo, parece que una de esas primeras colaboraciones será bajo las órdenes del cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu. Un director ganador de cuatro premios de la Academia que podría devolvernos al Cruise más camaleónico y puramente actoral.

La mayoría de los detalles todavía no se han revelado y aunque el actor aseguró que quería hacer de protagonista de cine acción hasta los 80 años, no quiere tardar demasiado a volver a ese séptimo arte lleno de prestigio que lo catapultó a colaborar en el pasado con los mejores autores que ha dado la disciplina. Se desconoce el papel de Cruise y el desarrollo de la historia. Lo que conocemos es que Iñárritu escribió el guion en algún momento del pasado 2023, junto a Sabina Berman, Alexander Dinelaris y Nicolas Giacobone. Dinelaris y Giacobone ya coescribieron el guion de la elogiada Birdman. Además, se conoce que el realizador producirá el proyecto junto a Cruise y Legendary Pictures. La aparición de este último estudio no debería sorprendernos porque, a pesar de haber firmado un acuerdo de distribución hace algunos años con Sony Pictures, no han dejado de colaborar con Warner desde entonces.

Por otro lado, su seguimiento como agente Hunt sigue su camino, ya que el acuerdo firmado con la major no tiene una exclusividad latente que le impida hacer más películas de la mano de Paramount u otras compañías. Aparte de nuevos filmes, en la asociación también está estipulada la creación de una serie para el streaming.

Los mejores papeles del Tom Cruise más autoral

2008 fue el último año en el que Tom Cruise realizo un filme fuera del terreno de la superproducción de acción. Esta no era otra que Valkiria, la malograda historia bélica de Bryan Singer que relataba el intento igualmente fallido de asesinato de Hitler en 1944. Ese mismo año, participaría del mismo modo en un pequeño y tronchante papel para Tropic Thunder, pero desde entonces todo lo que llegó después, implicó centrarse en una línea más comercial y llena de franquicias.

Al contrario que su actual registro profesional, Cruise comenzó su carrera en los 80 a las órdenes de Franco Zeffirelli en Amor sin fin y en Taps, más allá del honor de Harold Becker. Pronto, comenzaría su asociación con las grandes figuras de la dirección, a través de Rebeldes de Francis Ford Coppola, Legend de Ridley Scott, El color del dinero de Martin Scorsese, Rain Man de Barry Levinson. No sería, en cambio, hasta los 90 cuando llegarían sus mejores interpretaciones y por consiguiente, la repercusión de la Academia.

En los Oscar, fue nominado a Mejor actor principal en 1990 y 1997, por Nacido el cuatro de julio y Jerry Maguire, respectivamente. En la 72ª edición de las estatuillas doradas firmó la que para muchos es la cumbre de su interpretación: Magnolia.

¿Qué tipo de película podemos esperar de la colaboración con Iñárritu?

Desde luego, será ciertamente extraño para el espectador ver al actor al borde de uno de esos proyectos tan personales. Tachado a menudo por la crítica como un narrador un tanto pretencioso, lo cierto es que el Iñárritu ha dejado para bien o para mal, propuestas que no dejan indiferente a nadie. Birdman, puede ser el gran ejemplo de ese ejercicio melancólico y grandilocuente que enamoró a gran parte de la crítica, pero que saturó a otra parte del público. Ya en sus inicios, destacó como uno de los más prometedores cineastas de su generación con la ópera prima Amores perros. Para algunos, “la Pulp Fiction latinoamericana”.

¿Brillará esta futura asociación o será un fracaso como Bardo, la última cinta de Iñárritu?