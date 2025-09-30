Monica Bellucci cumple 61 años: ¿cuáles son las mejores películas la diva italiana más contemporánea?

Con el reciente fallecimiento de Claudia Cardinale todavía en la memoria, hoy otra diva italiana es noticia, aunque por supuesto bajo una nueva mucho más positiva: Monica Bellucci cumple 61 años y nosotros queremos celebrarlo recordando alguna de sus mejores películas. Porque más allá de su innegable belleza, la de Città di Castello seguramente no ha sido lo suficientemente valorada en una carrera que simplemente ,cuenta con una nominación a los Premios César, otra en los galardones del Cine Europeo y una consideración en los Premios David di Donatello. En España en cambio, sí que homenajeamos su figura en 2007 con el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián. Pero tras una carrera iniciada en los 90 dentro de la pequeña pantalla italiana y tras ponerse a las órdenes de los mejores cineastas europeos, no hemos querido pasar la ocasión de destacar cinco historias imprescindibles de su filmografía.

Monica Bellucci: sus mejores películas

‘Irreversible’

Si hablamos de la carrera de Monica Bellucci, resulta imposible no señalar a Irreversible como una de sus mejores películas. Igualmente, el trabajo de Gaspar Noé es uno de los más controvertidos de la historia, pues tras su presentación en Cannes en 2002, una buena parte de la prensa abandonó la proyección por culpa, mayormente, de la escena explícita de una violación. Al igual que sucede con otros títulos como Funny Games o la reciente Sirat, Irreversible es una experiencia cinematográfica de esas que dejan huella y que al mismo tiempo, resultan muy difíciles de recomendar o de volver a ver.

Reparto: Vincent Cassell, Abert Dupontel, Philippe Nahon y Jo Prestia

Plataformas de streaming: Filmin

‘Malèna’

De la mirada de Giuseppe Tornatore, responsable de la inmortal Cinema Paradiso, Mónica Bellucci encontró en este drama romántico una de las mejores películas en las que pudo asumir un rol protagonista. El relato nos pone en la piel de Malena, la mujer más hermosa de un pequeño pueblo de la costa siciliana, la cual es perseguida por la mayoría de hombres de la región. Entre ellos, Renato un joven de trece años con mucha imaginación.

Reparto: Giusseppe Sulfaro, Luciano Federico, Matilde piana, Pietro Notarianni y Gaetano Aronica

Plataformas de streaming: Rakuten TV y Amazon (Bajo alquiler o compra)

‘La verdad oculta’

Basada en hechos reales, en el contexto de la guerra de los Balcanes, una agente de policía de Nebraska que viaja al país del conflicto como observadora de la Naciones Unidas. La trama parte de la historia verídica de Kathryn Bolkovac, quien acudió a Bosnia a investigar varios casos de tráfico sexual.

Reparto: Rachel Weisz, Benedict Cumberbatch, Vanessa Redgrave, David Strathaim, David Hewlett y Liam Cunningham

Plataformas de streaming: Amazon (bajo alquiler o compra)

‘Flash-back’

Drama romántico en el que Max, un mujeriego parisino que está a punto de casarse, se encuentra por casualidad en un café con Lisa, un antiguo amor de su juventud.

Reparto: Vicent Cassell, Romane Bohringer, Jean-Philippe Ecoffey, Sandrine Kiberlain y Jorge Bosch

Plataformas de streaming: Por el momento, no está disponible en ningún catálogo online

‘La pasión de Cristo’

En un memorable papel de María Magdalena, Bellucci formó parte del controvertido y exitoso filme bíblico de Mel Gibson. Un trabajo que en 2026 recibirá una secuela, sin que todavía sepamos exactamente si la actriz italiana retomará su rol.