Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación a través de un firme comunicado

Parecían una pareja perfecta, pero la realidad dista mucho de las primeras impresiones. Por ese motivo, la ruptura que vamos a tratar a continuación dará bastante de qué hablar. Los protagonistas han confirmado la información a través de un comunicado tajante difundido a través de una conocida agencia: «Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton han decidido separarse». De esta forma, el entorno respira tranquilo al comprobar que no hay engaños, terceras personas o cualquier otro motivo exacto. Tal y como adelanta la prensa americana, lo único que ha pasado es que ambos se han dado cuenta de que van a ser más felices en solitario.

Entre Tim Burton y Monica Bellucci había una diferencia de edad de siete años, pero esto nunca supuso un problema para ninguno de los dos. Ambos se han mostrado cómodos delante de las cámaras y han paseado su amor por distintas alfombras rojas. Eso sí, ninguno de ellos quería exponer demasiado la relación, así que han caminado con cuidado y han escogido muy bien los eventos en los que han participado. Fuentes cercanas a la ex pareja confirman que, aparentemente, estaban atravesando un buen momento, de hecho, tenían proyectos a corto plazo que ahora, según lo previsto, caerán en saco roto.

Monica Bellucci con Tim Burton. (Foto: Gtres)

Burton y Belluci han estado casi tres años juntos y durante este tiempo se han enfrentado a ciertos rumores, sobre todo al principio de la relación. Sin embargo, su comportamiento desmentía las teorías que circulaban en determinados ambientes. Por ejemplo, su posado en el festival de cine de Giffoni (Italia) demostró la gran complicidad que había entre ellos. Se dieron la mano e intercambiaron varias miradas que silenciaron a sus detractores.

¿Cómo empezó la historia de amor?

Tim Burton y el universo que ha creado a través de sus películas le han convertido en una auténtica estrella. Todo lo que toca se convierte en un éxito y son muchos los actores que están deseando trabajar a su lado. Por ese motivo, es normal que la prensa nacional e internacional siga de cerca sus movimientos, de ahí que mucha gente sepa qué cómo empezó su historia de amor con Monica Belluci.

El primer encuentro entre la ahora ex pareja tuvo lugar en 2006, cuando coincidieron en la escalinata del Palais des Festivals de Cannes. Algunos amigos del cineastas han asegurado que Burton nunca se olvidó de este momento, pero sus circunstancias personales le impidieron dar un paso más. Afortunadamente el destino le tenía preparado una nueva oportunidad y puso volver a Bellucci en 2022, durante el Festival Lumière de Lyon. Ella era la encargada de darle un premio por su trayectoria y enseguida demostraron que tenían mucha complicidad.

Monica Bellucci y Tim Burton en Roma. (Foto: Gtres)

Siguiendo la versión de diferentes testigos, Tim Burton y Mónica Belluci iniciaron su historia de amor después del mencionado certamen. Es decir, si hay que poner una fecha tendríamos que hablar de 2022, a pesar de que no oficializaron el romance hasta 2023. A principios de este año, distintos periodistas se aventuraron a explicar que los artistas eran mucho más que amigos y el tiempo (y los hechos) les dieron la razón.

Un pacto muy beneficioso

Estamos hablando de dos estrellas conocidas prácticamente en todo el mundo, así que podemos decir que la estrategia que han llevado a cabo es bastante inteligente. Burton y su ex han hecho un pacto para no hablar mal el uno del otro públicamente, sobre todo porque, según ellos, no han roto en malos términos. De esta forma, no es de extrañar que ambos se hayan mantenido en silencio y no hayan dado declaraciones más allá del comunicado que han puesto en circulación.