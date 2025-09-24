5 películas imprescindibles de Claudia Cardinale: la última gran diva del cine italiano

No están siendo un mes sencillo para la comunidad cinéfila. La semana pasada tuvimos que despedirnos de Robert Redford y hace escasas horas, el mundo del cine ha iniciado su luto tras conocerse el reciente fallecimiento de Claudia Cardinale. La última gran diva del celuloide italiano murió el pasado martes a los 87 años en Isla de Francia y nosotros como homenaje, no podemos pasar por alto su increíble herencia fílmica y dónde podemos encontrar dichas historias dentro del actual mercado del streaming. Estas son las 5 películas imprescindibles de Claudia Cardinale:

5 películas de Claudia Cardinale

1-‘Rocco y sus hermanos’

Nacida en Túnez en 1939, pero con nacionalidad italiana, Cardinale estuvo presente en un momento clave del cine de su país. Teniendo una gran presencia en producciones de relevancia histórica para el séptimo arte y mostrándose como uno de los rostros visibles del neorrealismo italiano. Prueba de ello es su estrecha colaboración con el cineasta Luchino Visconti.

Partiendo de un relato de Giovanni Testori, Rocco y sus hermanos nos presenta la historia de una familia que debe abandonar su tierra natal para buscar fortuna en Milán. Allí dan con Vicenzo, el hermano mayor que trabaja en la obra y que está inmerso en el mundo del boxeo.

¿Dónde verla? Movistar Plus y FlixOlé

2-‘Hasta que llegó su hora’

Con el permiso de John Ford y Howard Hawks, resulta enormemente complicado no elevar a Hasta que llegó su hora al púlpito de mejor western de todos los tiempos.

A través de la maestría de Sergio Leone y la inmejorable composición musical de Ennio Morricone, nos encontramos con una historia de venganza en un reparto en el que encontramos nada más ni nada menos que a Henry Fonda y a Charles Bronson como protagonistas indiscutibles. Es una de las películas más icónicas de Claudia Cardinale y por qué no decirlo, una de esas que inmortalizaron su belleza para siempre.

¿Dónde verla? Movistar Plus

3-‘Fellini, ocho y medio’

Cardinale siempre trabajó con los maestros autores del cine de su país. Y claro está, esa pretensión le puso también a las órdenes de Federico Fellini en ese sueño metacinematográfico que es Fellini, Ocho y medio.

La historia, protagonizada por Marcello Mastroianni, nos pone en la piel de un cineasta en plena crisis de creatividad. Debe rodar una nueva película y para ello, repasará los momentos más relevantes de su vida.

¿Dónde verla? Filmin y Acontra+

4-‘El gatopardo’

Fue la segunda de sus cuatro películas con Visconti y aquí, Claudia Cardinale compartió elenco con nombres de la talla de Alain Delon o Burt Lancaster. Un drama histórico ambientado en la época de unificación de Italia en torno al Piamonte.

¿Dónde verla? PlutoTV

5-‘Rufufú’

Una comedia divertidísima sobre un grupo de ladronzuelos que deciden preparar un gran golpe en las oficinas romanas del Monte de piedad, esperando encontrar un dinero que les saque de su pobreza. Hollywood hizo un remake en 2002 con los hermanos Russo, bajo el título de Bienvenidos a Collinwood.

¿Dónde verla? Filmin y Prime Video