Acaba de llegar a Netflix y ya está en el top de mis series favoritas del 2025: el thriller de 8 episodios que te va a conquistar

El 2025 está siendo un año de puro talento para la pequeña pantalla. Sentencia que puede confirmarse simplemente, echando un vistazo al palmarés de los últimos premios Emmy o comprobando el nivel de visualizaciones adquiridas en todas y cada una de las principales plataformas que han conquistado a sus suscriptores con nuevos y adictivos seriales. Sin embargo, la trama que verdaderamente ha conquistado mi gusto por el thriller no pudo entrar todavía en las quinielas de los principales galardones televisivos, básicamente se acaba de estrenar en Netflix: Black Rabbit es una de mis series favoritas de la temporada.

Con sólo ocho episodios, este oscuro drama familiar aterrizó en la «gran N roja» el pasado 18 de septiembre sin hacer demasiado ruido, pues el presente mes ha llegado cargado de importantes novedades. Desde la segunda ronda de capítulos de la segunda temporada de Miércoles al estreno español de la última ficción creada por Álex Pina (La casa de papel): El refugio atómico. No obstante, dicha vorágine de nuevos contenidos no ha frenado el espléndido recorrido adrenalínico de la serie comandada por dos estrellas de la talla de Jude Law y Jason Bateman.

¿De qué trata ‘Black Rabbit’?

La sinopsis oficial nos pone en la piel del dueño de un restaurante de moda en Nueva York, el Black Rabbit, cuya aparente exitosa vida se ve socavada tras la inesperada llegada de su problemático hermano. El regreso de este a su vida le traerá de vuelta a un mundo repleto de problemas y deudas que podrán en riesgo todo lo que ha construido.

The opening scene of BLACK RABBIT will have you STRESSED. The new limited series starring Jude Law and Jason Bateman is now playing. pic.twitter.com/Lcgq1y3Lx0 — Netflix (@netflix) September 18, 2025

Por su atmósfera criminal, Black Rabbit recuerda a Ozark. Pero también tiene mucho que ver el hecho de la presencia del propio Bateman como la dirección de varios de los capítulos por parte de Laura Linney y Benjamin Semanoff, los cuales ya mostraron sus habilidades como narradores audiovisuales en la ficción creada por Bill Dubuque y Mark Williams. Eso sí, en este caso el peso de la creación de este reciente producto de Netflix pasa por las mentes de Zach Baylin y Kate Susman y, el resultado, no es otro que el de la configuración de una de las series favoritas de los espectadores en lo que va de año.

Susman es una debutante en el campo del libreto, pero en cambio Baylin acumula un estatus de guionista relevante dentro de la escena hollywoodiense. Por ejemplo, es el responsable de los guiones de Gran Turismo y The Order. Aunque su principal validación en la industria pasa por su nominación al Oscar al mejor guion original por El método Williams.

Troy Kotsur as a mob boss in BLACK RABBIT is a can’t-miss performance. pic.twitter.com/EKToLzTi4T — Netflix (@netflix) September 22, 2025

Black Rabbit completa su casting con Cleopatra Coleman (No tengas miedo), Sopé Dìrísù (Black Mirror), Amaka Okafor (Grace), Odessa Young (The Staircase), Dagmara Dominczyk (Succession) y el ganador del premio de la Academia, Troy Kotsur (CODA).

Netflix: mis series favoritas del 2025

Black Rabbit de Netflix, entra de lleno en mis series favoritas del 2025. Un top que por supuesto, siguen liderando otras apuestas televisivas como Adolescencia, The Studio o Dept. Q.