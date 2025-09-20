Netflix, TikTok y YouTube: las apps que destrozan la batería del móvil

Un reciente estudio de la compañía de telecomunicaciones Elevate ha analizado cómo afectan las aplicaciones más populares al rendimiento energético de los smartphones. El informe no solo ha tenido en cuenta el tiempo de pantalla y los datos que consumen, sino también la actividad en segundo plano que mantienen, una de las grandes responsables de que la batería dure cada vez menos.

La app de Netflix va a la cabeza

Los resultados son claros: Netflix es la app que más drena la batería del móvil, con un consumo estimado de 1500% de carga al mes. Esto se debe a que los usuarios pasan una media de 60 horas viendo series y películas, a lo que se suman otras 13 horas de procesos activos en segundo plano. El streaming de vídeo se confirma como uno de los usos más exigentes para cualquier dispositivo.

TikTok y YouTube completan el podio

Tras Netflix, la segunda de las apps más exigentes es TikTok, con un gasto equivalente al 825% de la batería en un mes. El tiempo medio de uso es menor, 33 horas, aunque su intensidad de consumo por hora sigue siendo elevada. En tercer lugar aparece YouTube, que alcanza un 540% de la batería mensual. Aunque cada hora de uso “solo” gasta un 20% de energía, su alta frecuencia de uso (27 horas de media) lo coloca entre los más demandantes.

El papel de las redes sociales

El estudio también señala a otras redes sociales emergentes o consolidadas. Threads ocupa el cuarto lugar con un 460% de consumo, seguido por Snapchat (320%) e Instagram (300%). En todos los casos, la actividad en segundo plano tiene un peso importante: Threads suma casi siete horas extra al mes sin que el usuario lo perciba, mientras que Snapchat funciona en segundo plano durante más de cinco horas.

CapCut y la edición de vídeo

La app de edición CapCut resulta especialmente llamativa. Con tan solo 10 horas de uso mensual, drena un 30% de batería por cada hora activa, el mayor consumo por tiempo de uso en todo el ranking. Esto la sitúa en sexta posición con un 300% de gasto acumulado, incluso sin apenas procesos en segundo plano.

Facebook y Spotify, veteranos que siguen gastando

La app de Facebook, con 18 horas de uso al mes, se coloca en octava posición con un 270% de batería consumida. Pero la gran sorpresa la da Spotify, que aunque solo consume un 5% de energía por hora de escucha activa, mantiene el récord en procesos en segundo plano: 13,5 horas mensuales. Eso explica por qué sube hasta la novena posición con un 225% de gasto.

ChatGPT cierra la lista

En décimo lugar aparece ChatGPT, con un 200% de batería consumida al mes. Aunque sus cifras están lejos de las de Netflix o TikTok, cada hora de uso supone un 20% de gasto energético, similar al de apps de vídeo o redes sociales.

Los móviles cargan más a menudo

Más allá de la lista, el estudio de Elevate confirma una tendencia preocupante, la vida útil de las baterías se ha reducido en un 23% en los últimos años. En 2019 la mayoría de smartphones podían aguantar día y medio de uso sin cargar, mientras que ahora la media es de una carga diaria.

El peso oculto de la actividad en segundo plano

Un portavoz de Elevate subrayó que “los procesos en segundo plano son los grandes culpables ocultos que roban energía a lo largo del día, no solo las apps de streaming”. Y añadió que, aunque los usuarios son conscientes del consumo de aplicaciones como Netflix o CapCut durante sesiones activas, servicios como Spotify pueden seguir drenando batería incluso cuando no se están usando de forma directa. El consejo final de los expertos es claro, conviene revisar la configuración de actualización en segundo plano de cada una de las apps para alargar lo máximo posible la autonomía del móvil.