Muere Claudia Cardinale, icono del cine italiano, a los 87 años de edad

Claudia Cardinale, icono del cine italiano, murió este martes a los 87 años de edad en la región de Isla de Francia, cerca de París, según informaron medios franceses.

Cardinale, nacida en Túnez en 1939 y con nacionalidad italiana, está considerada como una de las grandes actrices del cine europeo, desarrollando su carrera junto a directores de la talla de Sergio Leone, Mario Monicelli, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Richard Brooks, Franco Zeffirelli o Federico Fellini.

La actriz participó en títulos legendarios como El gatopardo, Ocho y medio, La pantera rosa, La amante de Mussolini o Las petroleras junto a Brigitte Bardot. Su debut fue junto a Omar Sharif, lo que le hizo ganar renombre en Hollywood.

Algunas de sus últimas producciones fueron El artista y la modelo (Fernando Trueba, 2012) y el largometraje búlgaro Twice upon a time in the west (Boris Despodov).