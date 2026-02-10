Nominada a los Oscar y ganadora en Cannes: la película de Movistar+ con un final que te dejará sin dormir

El cambio de paradigma en el consumo audiovisual ha provocado el acceso, prácticamente global, a la mayoría de contenidos fílmicos. Generando así, un estándar que entre otras cosas, permite que desde ya mismo tengamos acceso por ejemplo a la mayor parte de las películas nominadas a la alfombra roja de 2026. Por ejemplo, Una batalla tras otra o Los pecadores están en HBO Max, mientras que Frankenstein y Sueños de trenes, aparecen dentro del catálogo de Netflix. Ahora hace escasos días, Movistar Plus+ se ha hecho con uno de los títulos más especiales de la temporada de los Oscar: la sugerente cinta iraní, Un simple accidente.

A pesar de la aprobación de la crítica, la Academia de la meca del cine no ha tenido a bien considerar el decimosegundo trabajo de Jafar Panahi en las principales categorías de los codiciados premios. Aunque por otra parte, sí que ha obtenido las dos nominaciones incuestionables dada su trayectoria; mejor película internacional y guion original. En la primera, competirá por la estatuilla dorada con la española Sirat y con la gran favorita, El agente secreto. En la segunda parece tener más probabilidades, pero se enfrentará igualmente a rivales de altura como la antes mencionada, Los pecadores o Valor sentimental.

No obstante, la escasa validación de los Oscar no merma ni mucho menos, el recorrido de Un simple accidente por los diferentes festivales. En concreto por el certamen de la croisette, donde este thriller cargado de tensión logró la Palma de Oro en Cannes.

Nominada a dos Oscar: ‘Un simple accidente’

La sinopsis oficial nos pone en la piel de un mecánico llamado Vahid, quien tras la visita inesperada de un cliente, comienza a rememorar un suceso traumático de su pasado. Junto a otras víctimas, Vahid intentará establecer si el hombre al que terminan secuestrando es en realidad, el cruel culpable que tanto daño les provocó.

Con arrestos previos y teniendo prohibido filmar en Irán, Panahi grabó toda la película en la clandestinidad en el verano de 2024, llegando a utilizar guiones falsos para engañar a la policía en caso de redadas y teniendo que entregar parte del material de la producción. Sin embargo, el equipo logró esconder las grabaciones reales y terminó editando la cinta fuera del país.

Aparte de su presencia en Movistar Plus, Un simple accidente también está disponible en Filmin.

Un dilema moral que esconde una crítica al régimen iraní

En una arriesgada combinación de géneros, la narración de Panahi funciona como un cuento donde se presenta un dilema moral sobre el perdón y el entendimiento. La aparente única vía que puede ayudarnos a avanzar como sociedad y en definitiva a abrir el país abandonando las rencillas, los miedos y los ajusticiamientos. Visión inseparable de la propia condición que despierta la actualidad de un cineasta que ha asegurado que volverá a su tierra para cumplir la nueva condena impuesta por el gobierno. Pues asegura, no poder hacer cine más allá de sus fronteras.