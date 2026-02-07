El giro que lo cambió todo: el mensaje oculto del final de la película ‘Sirat ‘ de Oliver Laxe explicado

La mayoría de los espectadores cuando acaban de ver Sirat, la última película de Óliver Laxe, no saben muy bien qué pensar. El final de esta película te deja tan agotado como a sus personajes tras esa travesía terrible que realizan por el desierto. He visto con mis propios ojos como algunos de los espectadores tras la escena más dura de la película no lo pueden soportar y se salen de la sala de cine. Sirat no es una película fácil sino un viaje a lo extremo y lo inexplicable. Para los que no hayan visto todavía la película comentaros que comienza con el viaje de un padre, papel interpretado por el actor Sergi López y su hijo a Marruecos para encontrar a su otra hija cuya pista se pierde hace meses en una rave. Para encontrarla se unen a un pintoresco grupo con el que viven una terrible aventura vital y emocional.

El final de la película Sirat para mí está totalmente abierto, es complicado de entender y aceptar, pero también sigue la misma línea que la película. Sus protagonistas se encuentran mirando o pensando en un tren viajando a alguna parte. Lo que han vivido les ha cambiado radicalmente y el final no ofrece respuestas, de ahí la angustia del espectador, sino solo la mirada perdida de sus protagonistas. ¿Qué está pensando cada uno de ellos? ¿A dónde se dirigen y cuál es su próximo viaje? ¿Cómo se puede seguir viviendo con todo lo que han visto y han sufrido?

La película de Oliver Laxe ha logrado dos nominaciones a los 98º premios Oscar a la mejor película internacional y mejor sonido, que se entregarán el próximo 15 de marzo. Además, ya obtuvo el Premio del Jurado en Cannes y está nominada en 11 categorías: mejor película, dirección, guion original, fotografía, montaje, música original, dirección de producción, dirección de arte, maquillaje y peluquería, sonido y efectos especiales.Una película Sirat que hay que ver sí o sí y que puede encontrar disponible en la plataforma de streaming Movistar Plus+.

Un viaje exterior e interior

Aunque a mí la película Sirat de Oliver Laxe me ha parecido una cinta demasiado extrema y he disfrutado más con películas como Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, reconozco que cuando la vi el final me dejó totalmente confundida. Cada uno de sus protagonistas buscaban algo durante la película: el padre encontrar a su hija en la rave y los miembros del grupo encontrar la rave a la que se dirigen, pero todo se convierte en un infierno y un sin sentido.

La palabra árabe «Sirat» significa camino o sendero y en el contexto de la religión islámica se trata de un puente extremadamente fino sobre el infierno que los creyentes deben cruzar el Día del Juicio Final para llegar al Paraíso. Pero en esta película los protagonistas no llegan a ningún paraíso, sino que más bien llegan al límite de sus emociones y sus fuerzas y ya no pueden seguir adelante o tienen que pensar cómo poder continuar con su vida.

Los supervivientes de esta película han atravesado un puente muy estrecho que ha puesto su vida y sus creencias están patas arriba. La película acaba en ese momento de confusión total. Nos deja con una sensación de que están totalmente agotados y que se dirigen a algún sitio que no sabemos cuál es. Saben que han perdido mucho en el camino, quizás demasiado. Han cruzado físicamente el desierto, pero también mentalmente y ahora se enfrentan al silencio y a la incertidumbre.

Si nos fijamos en el personaje de Luis, él llega a Marruecos con su hijo buscando a su otra hija Mar que desapareció hace unos meses en una rave. Al final le vemos pensando sentado en el tren hacia algún lugar y nos damos cuenta de que no solo no ha conseguido su objetivo sino que lo ha perdido todo. Ha pasado por su propio infierno, su desierto.

Un final totalmente abierto

Quizás Óliver Laxe quiere que cada espectador tenga su propia lectura de lo que acaba de pasar, que reflexione o que piense en lo que ha visto. Los espectadores han pasado también su propio desierto porque no sabían lo que se iban a encontrar antes de ver la película. Muchos han entrado con la idea de que es una película magnífica, pero no se esperan que la travesía por el desierto sea tan dura.

El director de O que arde (2019), Mimosas (2016) y Todos vosotros sois capitanes (2010) propone a los espectadores desde mi punto de vista una experiencia que como los protagonistas de la película hay que vivir y afrontar. Quizás, y es también una opinión personal, nos hace reflexionar sobre qué queda en la vida cuando se ha perdido tanto y si hay algún camino que se pueda tomar.