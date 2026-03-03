’56 días’: el efectivo thriller erótico que domina Amazon Prime Video con una artista Disney al frente

Un cuerpo no identificado, un gran número de giros y mucha tensión sexual sí resuelta: son los ingredientes con los que la serie 56 días se ha posicionado entre los contenidos más vistos de Amazon Prime Video. La trama del thriller erótico empezó enganchando a un buen número de espectadores y el boca a boca ha hecho el resto para aupar la producción, protagonizada por la artista Disney Dove Cameron, a la zona alta de la lista de tendencias.

La serie, basada en la novela Obsesión, de Catherine Ryan Howard, ha superado un reto de lo más difícil: convertir en un thriller efectivo una historia que tenía todos los elementos perfectos para hundirla entre títulos del montón (o de telenovelas). El cocktail de secretos, venganza y atracción da como resultado, en este caso, una serie llena de giros -unos más inesperados que otros- que va de menos a más.

A lo largo de ocho episodios, 56 días narra la relación de Oliver y Ciara, que se conocen en un supermercado e inician una oscura relación. En paralelo, cuenta la investigación de un asesinato, cuando 56 días después del primer encuentro de los protagonistas se localiza un cadáver en la casa de él.

El cuerpo aparece en una bañera llena de ácido y el espacio está preparado al detalle para acelerar su descomposición y evitar que se le pueda identificar. A partir de ahí, son dos las incógnitas que personajes y espectador intentan despejar, siempre con los protagonistas como posible respuesta: ¿Quién es la víctima y quién el asesino?

Cada vez que la respuesta parece estar clara, la serie se encarga de enredar nuevamente el relato, para mantener la duda hasta el capítulo final. Además, consigue equilibrar los giros previsibles y los inesperados de forma precisa, para que el misterio se vaya resolviendo al mismo ritmo que la narración de la relación de los protagonistas avanza, sin que una haga spoiler sobre la otra.

La interpretación de los protagonistas es otro de los elementos que sostiene la serie. Dove Cameron y Avan Jogia (ambos actores y cantantes) han logrado captar la obsesión que se desprende del libro de Catherine Ryan Howard para trasladarlo a la pantalla. El resultado: dos personajes con mucha química, pero con una neurosis creíble que les hace desconfiar del otro a todas horas.

Finalmente, 56 días se corona con la aportación de los personajes que asumen Karla Souza y Dorian Missick, los policías que investigan el crimen, y con el colofón de un dilema moral que invita al debate.