La crítica está completamente dividida con ‘Cumbres borrascosas’: «Un fiasco emocionalmente vacío»

En pocos días, San Valentín inundará las tiendas, restaurantes y centros comerciales, tiñendo de rojo la mayor parte de los planes de ocio. Un ejercicio de consumo más que por supuesto, tiene su representación en la industria audiovisual. Por eso, el próximo fin de semana en las audiencias del streaming, el género de la comedia romántica crecerá exponencialmente en cada una de las plataformas. Aunque el fenómeno mediático por excelencia se proyectará en cines, en medio de una vorágine crítica que no termina de decidirse del todo sobre el éxito o fracaso de la nueva versión de Cumbres borrascosas.

Programada para llegar al patio de butacas el próximo 13 de febrero, la adaptación de Warner Bros. es una de las producciones más esperadas del 2026. No es para menos, el material escrito originalmente por Emily Brontë es un clásico de la literatura y su directora Emerald Fenell, ha conquistado a los espectadores con títulos tan llamativos y aplaudidos como Una joven prometedora (2020) y Saltburn (2023). Si a esto le sumas la presencia protagónica de Margot Robbie y Jacob Elordi, fundidos en una historia de obsesión y romance oscuro, el resultado se vislumbra como un cóctel explosivo para el reclamo de la taquilla mundial.

Eso sí, por el momento el principal hándicap del proyecto es el recibimiento dispar de una crítica a la que no le convence demasiado esta última actualización de Cumbres borrascosas. Pero en defensa del trabajo de la realizadora británica y de sus fans, debemos señalar que la prensa especializada jamás ha tenido una opinión unánime con su hasta ahora, reducida filmografía.

¿Qué dice la crítica de ‘Cumbres borrascosas’?

Si acudimos a la web de Rotten Tomatoes, portal que recoge el conjunto de reseñas fílmicas añadiendo un porcentaje valorativo en consecuencia, la media crítica aprueba con un 71% comentarios positivos, el desempeño de Cumbres borrascosas. Sin dejar de ser por otra parte, un porcentaje reducido para la primera tanda de análisis. Pues lo normal es que conforme avance la fecha de su estreno, la cantidad de críticas aumente bajando todavía más la nota porcentual.

La mayoría de piropos hacia la cinta de Fenell se enfocan en el entretenimiento general del producto y en las actuaciones de sus dos estrellas. «La película más entretenida de la directora (…) sexy, pervertida, irreverente y resonantemente trágica», escribe David Rooney en THR, mientras que Robbie Collin de Telegraph pone en alza los «descarado» de la adaptación, llevando a Robbie y a Elordi a «profundidades estremecedoras y transgresoras».

No obstante, los principales detractores expresan justamente lo contrario. Peter Bradshaw de The Guardian remarca: «La versión de Emerald Fenell sobre Emily Brontë es un fiasco emocionalmente vacío y desgarrador, que no saca partido de Margot Robbie y Jacob Elordi».

Aparte de los dos actores autralianos, el elenco de Cumbres borrascosas se completa con Hing Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes, Ewan Mitchell, Owen Cooper y Vy Nguyen.

¿Será un éxito de cartelera?

Dado el reclamo comercial de sus protagonistas y la excelente estrategia de marketing, se espera que Cumbres borrascosas se viva como una especie de fenómeno cultural con altas probabilidades de convertirse en el taquillazo más relevante del mes de febrero y en uno de los primeros casos de éxito del terreno de la exhibición en este recién iniciado 2026.