Programa del Carnaval de Tenerife 2026: horarios, cabalgatas y fechas más importantes

Santa Cruz de Tenerife tiene en el carnaval, una de sus celebraciones más importantes. Ya desde el mes de enero comienzan los primeros actos con las actuaciones de las murgas, pero es ahora en febrero cuando se viene todo lo grande, con el concurso de disfraces, los conciertos, y las galas como la de la Reina del Carnaval y la Cabalgata Anunciadora que se celebra el 13 de febrero y de la que te ofrecemos todos los detalles.

Como vamos a poder ver a continuación, la programación vuelve a apoyarse en los pilares que han hecho famoso a este carnaval y que ya hemos mencionado, como la elección de la Reina, las fases de murgas, la Cabalgata Anunciadora, el Coso Apoteosis o el Entierro de la Sardina. A todo eso se suman dos días intensos de Carnaval de Día y varios conciertos que ocupan las plazas del centro, además de propuestas para mayores, para familias y para quienes viven el carnaval desde primera hora hasta el último compás. Para situarse entre tantos actos, nada mejor que repasar la programación completa del Carnaval de Tenerife 2026, además de las fechas clave, la cabalgata principal y los días festivos en la capital. Así puedes organizar el viaje, elegir qué días disfrutar y no perderte ninguna de las grandes citas.

Programación completa del Carnaval de Tenerife 2026

Aunque el programa es largo y arranca desde el 16 de enero, los actos se concentran especialmente entre finales de enero y febrero. Lo primero ya se ha celebrado y lo demás llega ahora. Vemos a continuación, lo que se ha celebrado en enero y lo que está por llegar:

Enero

16 de enero: Inauguración del Carnaval – Plaza de España (21:30).

23 y 24 de enero: Fases de Murgas Infantiles – Recinto Ferial (18:30).

25 de enero: Concurso de Agrupaciones Coreográficas (17:00).

26 al 29 de enero: Cuatro fases de Murgas Adultas (20:30).

31 de enero: Final de Murgas Adultas (20:00).

Febrero

1 de febrero: Concurso de Agrupaciones Musicales (20:00).

2 de febrero: Gala de la Reina Infantil (18:30).

4 de febrero : Gala de Mayores (17:30).

6 de febrero : Canción de la Risa (20:30).

7 de febrero : Concurso de Comparsas – Avenida de Anaga / Plaza de España (20:00).

8 de febrero: Concurso de Disfraces (11:00) y Certamen de Rondallas (17:00).

Semana grande del carnaval

10 de febrero: Concierto de Los Fregolinos – Círculo de Amistad XII de Enero (20:30).

11 de febrero: Gala de Elección de la Reina del Carnaval (21:00).

12 de febrero: Agrupación Lírica La Zarzuela (21:00).

13 de febrero: Cabalgata Anunciadora (19:30) / Concurso de Carrozas y Coches Engalanados – Puente Galcerán. / Concierto Carnaval Reggae + 9 Atlantic Vibes – Escenario Francisco Laroche.

/ Concurso de Carrozas y Coches Engalanados – Puente Galcerán. / Concierto Carnaval Reggae + 9 Atlantic Vibes – Escenario Francisco Laroche. 14 de febrero: Carnaval de Noche por toda la ciudad y Certamen Ritmo y Armonía (21:00).

15 de febrero: Conciertos de Ni Fu Ni Fa y Los Fregolinos – Plaza del Príncipe (12:00) y Carnaval de Día en múltiples espacios.

16 y 17 de febrero: Dragnaval y Coso Apoteosis

16 de febrero: Gala Dragnaval (20:00) y segunda noche grande del Carnaval.

17 de febrero: Conciertos en Plaza del Príncipe (11:00).

17 de febrero : Coso Apoteosis, uno de los grandes momentos del carnaval (16:00), recorriendo las avenidas Francisco La Roche y Marítima.

18 de febrero: Entierro de la Sardina Procesión desde la calle Juan Pablo II hasta la Plaza de España, con quema de la Sardina en la avenida Marítima (20:00).

Procesión desde la calle Juan Pablo II hasta la Plaza de España, con quema de la Sardina en la avenida Marítima (20:00). 19 al 22 de febrero: actos inclusivos, infantiles y cierre

19 de febrero: Carnaval Inclusivo (11:00) y Festival de Rondallas (20:30).

20 de febrero · Coso Infantil – Parque García Sanabria (16:00).

21 de febrero: Segundo Carnaval de Día con conciertos destacados como Sebastián Yatra, Eddy Herrera y Los 4.

22 de febrero: Fin de Fiesta y exhibición pirotécnica en Plaza del Príncipe (22:00).

Cabalgata del Carnaval de Tenerife 2026

La Cabalgata Anunciadora, el primer gran golpe de efecto del carnaval, tendrá lugar el viernes 13 de febrero a las 19:30 horas. Es uno de los actos más multitudinarios y marca el paso definitivo de los concursos a la calle.

El recorrido parte desde la Plaza de la República Dominicana y avanza por la avenida de la Asunción, Ramón y Cajal, Galcerán, Weyler, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás y La Marina, para finalizar en la avenida Francisco La Roche. Comparsas, murgas, colectivos, disfraces y carrozas llenan de color la ciudad en un desfile que suele prolongarse varias horas y que abre oficialmente la fiesta en las calles de Santa Cruz.

Fechas clave del Carnaval de Tenerife 2026

Aunque tal y como hemos visto, el calendario completo es extenso, estas son las fechas que marcan la esencia del carnaval:

11 de febrero : Gala de Elección de la Reina.

: Gala de Elección de la Reina. 13 de febrero : Cabalgata Anunciadora.

: Cabalgata Anunciadora. 14 de febrero : Carnaval de Noche.

: Carnaval de Noche. 15 de febrero : Carnaval de Día.

: Carnaval de Día. 16 de febrero : Gala Dragnaval.

: Gala Dragnaval. 17 de febrero : Coso Apoteosis, uno de los momentos más icónicos.

: Coso Apoteosis, uno de los momentos más icónicos. 18 de febrero : Entierro de la Sardina, cierre simbólico del carnaval.

: Entierro de la Sardina, cierre simbólico del carnaval. 21 de febrero : Segundo Carnaval de Día con conciertos estelares.

: Segundo Carnaval de Día con conciertos estelares. 22 de febrero: Fin de fiesta y fuegos artificiales.

Qué días son festivo en Tenerife por el carnaval

En 2026, el festivo oficial por el Carnaval en Santa Cruz de Tenerife es:

Martes 17 de febrero de 2026 — Martes de Carnaval (festivo local)

Se trata de uno de los dos festivos municipales que puede fijar cada ayuntamiento. El Lunes de Carnaval (16 de febrero) no es festivo oficial, aunque en muchos centros escolares y actividades sociales se vive como una jornada especial.