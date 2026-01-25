Ni Cádiz ni Tenerife en este lugar de Galicia la fiesta más larga de Carnaval tiene una duración que no te crees

El Carnaval de Ginzo de Lima es una de las fiestas tradicionales de Galicia y está considerado el carnaval más largo de España. Declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1997, tiene sus raíces en antiguos ritos agrícolas y ganaderos prerromanos. En 2026 se celebra del 24 de enero al 22 de febrero

«Las «pantallas» son las estrellas de este Carnaval. Estos personajes ancestrales recorren la villa golpeando dos vejigas de animales, secas e hinchadas como globos, imponiendo su ley.

El de Ginzo de Limia es, además, el ciclo de carnaval más largo de toda España, ya que comienza el Domingo Fareleiro (tres antes del Domingo de Carnaval) y acaba con el Domingo de Piñata. Aunque el Domingo de Entroido la localidad es un hervidero de gente de todos los lugares de Galicia, el día grande es el Martes de Carnaval, cuando tiene lugar el desfile de carrozas y comparsas, encabezado por un gran grupo de «pantallas»», detalla Turismo de Galicia.

Carnaval de Ginzo de Lima

La programación del 31 de enero comienza a las 19:30 horas en la Plaza de Oriente con el tradicional Colgamiento del Meco. Desde allí parte la procesión que recorre la Rúa Galicia, Rúa da Sé, Rúa Santa Mariña, Rúa do Peto y la Avenida de Orense hasta llegar a la Plaza Mayor. Ya por la noche, a las 21:00 horas, la Plaza Mayoracoge el concierto de The Tetas’ Van, seguido a las 22:00 horas por la actuación de Os D’Abaixo.

El domingo 1 de febrero, durante todo el día, las calles y plazas de Xinzo se llenan de música con la animación de A Requinta da Laxeira, Tarde Piaches, Lirolaio, Os da Pedra Alta, Aimil Folck y Os Galos de Antioquia. A las 12:30 horas sale el Carro das Olas desde el Museo do Entroido. A las 13:00 horas se celebra en la Praza Maior el Oleiro Infantil, con pasacalles y grupos locales. Por la tarde, a las 16:00 horas, vuelve a salir el Carro das Olas acompañado por A Requinta da Laxeira y el Coro Aimil, y a las 16:30 horas comienza el Oleiro por las calles del Casco Vello.

El sábado 7 de febrero, desde las 20:00 horas, la Plaza San Roque acoge el Festival Novas Músicas con Isma B b2b Alex Vigo, Skarmenta b2b Eyra, Jay Rodric b2b Jackloops y 9noa. A lo largo de la noche se suceden pasacalles de Bloco Trifulka, Armando Jarana y Sound Band, desde las 21:15 horas hasta bien entrada la madrugada.

El domingo 8 de febrero, las 12:00 horas tiene lugar la reunión de Pantallas en el Museo Gallego para dirigirse a la Plaza Mayor, acompañadas por pasacalles de Sound Band y Armando Jarana. Durante todo el día, hasta las 21:00 horas, la música recorre Ginzo con actuaciones continuas de estas formaciones.

El viernes 13 de febrero, alas 11:30 horas arranca el gran desfile infantil de Carnaval por las principales avenidas, acompañado de varias charangas. Por la tarde hay fiesta infantil en la Plaza Mayor y, desde las 21:00 horas, la II Festa Glam con Locomía. La noche se completa con batucadas y charangas hasta la madrugada.

El sábado 14 de febrero, la jornada combina el Festival de la Canción Humorística de Entroido en la Plaza Mayor con un intenso programa de charangas desde el mediodía hasta la noche, llenando las calles de música ininterrumpida.

El domingo 15 de febrero, hay pasacalles por la mañana y la tarde, concierto estático en la Plaza Mayor y, ya por la noche, actuaciones musicales y orquesta en la Plaaa de San Roque, además de animación nocturna por todo el casco urbano.

El lunes 16 de febrero, la mañana arranca con pasacalles, seguido de sesión vermú en la Plaza Mayor. Por la tarde hay animación infantil y, de madrugada, concierto de Festicultores Troupe, además de música itinerante durante toda la noche.

El martes 17 de febrero, durante todo el día las charangas animan las calles. A las 17:00 horas se celebra el Gran Desfile del Carnaval de Ginzo 2026, uno de los momentos más esperados, con carrozas y comparsas recorriendo la localidad, y a las 19:00 horas la fiesta continúa con música en la Plaza San Roque.

El miércoles 18 de febrero, a las 20:00 horas comienza la tradicional procesión de la Sardina por el centro de la villa, en un recorrido cargado de sátira y simbolismo. A las 21:45 horas se procede a la lectura del Testamento de la Sardina en la Plaza y, a las 22:30 horas, se culmina el acto con la quema de la Sardina en la Plaza Carlos Casares.

El sábado 21 de febrero, a las 18:30 horas tiene lugar el Juego de la Cucaña en la Plaza Mayor, una actividad popular y muy participativa. Finalmente, el domingo 22 de febrero, durante todo el día las calles se llenan de pasacalles, a las 17:00 horas se celebra la Fiesta de la Piñata en la Plaza Mayor, a las 19:00 horas actúa la Orquesta Compostela, a continuación se entregan los premios del Entroido 2026 y, a las 21:00 horas, tiene lugar el tradicional Descenso del Meco.