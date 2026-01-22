Carnaval 2026: cuándo es, qué día es festivo en Cádiz y otras ciudades de España

El mes de febrero suele ser el mes del Carnaval en España, pero si hay un lugar en el que se vive de una forma de lo más especial ese es Cádiz, si tenemos en cuenta que ya desde el mes de enero arrancan las preliminares de su Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, más conocido como COAC. Sin embargo, y como decimos, no es hasta que llega febrero cuando de forma oficial arranca el Carnaval, pero ¿en qué fechas exactamente? Debemos recordar que todos los años la fecha cambia por lo que es importante repasar cuáles son las del Carnaval 2026, qué día es festivo en Cádiz y en otros lugares de España.

La fecha del Carnaval es cambiante porque depende del Miércoles de Ceniza y, con él, de toda la Semana Santa. Esa variación hace que muchos centros educativos y ayuntamientos tengan que ajustar jornadas, festivos y actividades. En Cádiz este detalle cobra importancia porque el Lunes de Carnaval está reconocido como día no lectivo, algo que permite disfrutar de la fiesta sin interferencias del horario escolar. De este modo para 2026 ya está todo claro. Las fechas oficiales están fijadas y el Ayuntamiento de Cádiz ( y el del resto de municipios, pueblos y ciudades de España) tiene confirmado qué día será festivo local. A partir de ahí, cada comunidad decidirá cómo encajar el Carnaval en su propio calendario. Cádiz, por su parte, se prepara para una semana grande que volverá a llenar la ciudad de visitantes.

Cuándo es el Carnaval 2026

El Carnaval de 2026 llegará a mediados de febrero. Arrancará el jueves 12 y terminará el miércoles 18, un bloque de días que siempre se mueve porque depende del Miércoles de Ceniza. Al ir ligado a la Semana Santa, nunca aparece dos años seguidos en las mismas fechas y puede caer antes o después según el calendario religioso. Por eso cada año toca consultar de nuevo cuándo empieza todo.

Esta es entonces la semana de Carnaval para este 2026:

12 de febrero: Jueves de Carnaval

Jueves de Carnaval 13 de febrero : Viernes de Carnaval

: Viernes de Carnaval 14 de febrero: Sábado de Carnaval

Sábado de Carnaval 15 de febrero : Domingo de Carnaval

: Domingo de Carnaval 16 de febrero: Lunes de Carnaval

Lunes de Carnaval 17 de febrero: Martes de Carnaval

Martes de Carnaval 18 de febrero: Miércoles de Ceniza, final del Carnaval y comienzo de la cuaresma

Estas fechas son las mismas en toda España, pero cada comunidad autónoma decide si los días se consideran lectivos o no en las escuelas.

Qué día es festivo en Cádiz por el Carnaval 2026

En España el Carnaval no figura como un día festivo estatal, así que cada territorio decide qué hace con esos días. En Andalucía, por ejemplo, lo más habitual es que todo siga igual salvo en los lugares donde el ayuntamiento marca un festivo propio. Cádiz es uno de esos casos. Para 2026, el día señalado será el lunes 16 de febrero, que aparece como festivo local en el calendario municipal.

En el resto de España la situación es muy diversa. Comunidades como Canarias, Galicia o Navarra suelen declarar días no lectivos coincidiendo con los Carnavales, pero no existe una fecha común y cada territorio lo decide de forma independiente.

El Carnaval de Cádiz 2026: fechas ampliadas y programación prevista

En Cádiz el Carnaval no se resume sólo a la semana oficial. Allí la fiesta empieza mucho antes con la celebración del COAC y se estira bastante más de lo que marcan las fechas generales. Para 2026, el arranque está fijado en el jueves 12 de febrero, aunque cualquiera que conozca Cádiz sabe que la actividad empieza días antes con las degustaciones y los primeros actos populares. La fiesta grande se alargará hasta el domingo 22, cuando se celebre el Domingo de Piñata. La final del COAC será el 13 de febrero con miles de seguidores pendientes de comparsas, chirigotas, coros y cuartetos.

Después de eso, Cádiz todavía se reserva un último capítulo. El llamado carnaval chiquito, el de los jartibles, que volverá el 1 de marzo. Y durante todas esas semanas, el casco histórico se convierte en un escenario abierto: pequeños grupos cantando en esquinas, romanceros, turistas mezclados con vecinos y la sensación de que cualquier rincón puede convertirse en una actuación improvisada.

Eventos gastronómicos previos al Carnaval

Antes de que llegue la semana grande, Cádiz celebra varios eventos populares que ya forman parte de la identidad de la fiesta. La Erizada de La Viña, la Ostionada de San Antonio o la Pestiñada son algunas de las citas más esperadas, con degustaciones gratuitas y actuaciones de agrupaciones. También destacan la Gambada Popular y la Mejillonada organizadas por la Peña Flamenca La Perla de Cádiz.

Cómo afecta el Carnaval a otras ciudades de España

Aunque Cádiz es uno de los grandes referentes del Carnaval, otras ciudades españolas celebran estas fechas con intensidad. Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o incluso municipios del norte como Laza y Verín (Ourense) tienen sus propios calendarios y algunos días no lectivos estratégicos para facilitar la participación en los actos. Sin embargo, ninguno de ellos está reconocido como festivo nacional y las decisiones dependen de los gobiernos autonómicos o de los ayuntamientos.