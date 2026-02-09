¿’El día de la revelación’ nos devolverá al mejor Spielberg?: el nuevo tráiler enamora a los nostálgicos de su cine

Como cada año, las interrupciones publicitarias de la Super Bowl nos han regalado los adelantos promocionales de las películas más esperadas. Ahí está el breve vistazo a The Mandalorian & Grogu o la vuelta de Brad Pitt al papel que le dio su Oscar con The Continuing Adventures of Cliff Booth. Sin embargo, uno de los adelantos más especiales para la comunidad cinéfila ha sido el de El día de la revelación: el regreso de Steven Spielberg al terreno de la ciencia ficción.

El rey Midas de Hollywood es posiblemente, el realizador más conocido de todos los tiempos. No es para menos, pues su habilidad para narrar historias ha trascendido y se ha arraigado con sutil fiereza en nuestra cultura popular. Pero no deja de ser cierto que de un cierto a esta parte, el responsable de Tiburón (1975) o La lista de Schindler (1993) no posee una gran relación con la taquilla mundial. Ready Player One (2018) no cumplió las expectativas y el remake de West Side Story (2021) y Fabelman (2022) fueron dos desastres comerciales sin precedentes en su carrera. Una racha negativa que podría cambiar 2026 con el estreno de El día de la revelación. Cinta que parece recuperar la esencia de esa ciencia ficción humanista cuyo impacto en la escena, le valió títulos tan reseñables como E.T. el extraterrestre (1982) o Encuentros en la tercera fase (1977).

Tráiler de ‘El día de la revelación’

Steven Spielberg has spoken about his new film ‘DISCLOSURE DAY’ for the first time. “[People have] completely fascinatined with ‘are we alone or are we not alone?’ And if someone knows we’re not alone, why haven’t we been told?” pic.twitter.com/9USRV9wzHC — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 9, 2026

Más allá de su temática, todavía no tenemos una sinopsis oficial que nos revele-valga la redundancia-el argumento principal de El día de la revelación. Eso sí, está claro por los adelantos y el material promocional mostrado que todo girará en torno al descubrimiento de vida extraterrestre y de cómo los protagonistas parecen querer mostrárselo al mundo, en contra del encubrimiento del gobierno o de la agencia burocrática de turno.

El el trío de actores protagonistas encontramos a Emily Blunt y Josh O’Connor. Tras ellos, en el reparto aparecen Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell, Elizabeth Marvel, Henry Lloyd-Hughes y Michael Gaston, entre otros.

Recientemente y como parte de la propia promoción Spielberg expresó que un vídeo la filosofía y principal tema existente detrás del proyecto:

«La gente está completamente fascinada con la pregunta ‘¿Estamos solos o no?’. Y si alguien sabe que no estamos solos, ¿por qué no nos lo han dicho?», dice el director en el vídeo adjunto al adelanto.

El guion corre a cargo de David Koepp, colaborador frecuente que ya escribió el libreto de Jurassic Park (1993) o La guerra de los mundos (2005). Aunque no trabajaban juntos desde el estreno de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008). La banda sonora original volverá a estar compuesta por el inagotable John Williams.

¿Cuándo se estrena?

El día de la revelación llegará a los cines de todo el mundo el 12 de junio. Un mes en el que la cartelera tendrá importantes novedades como la película de Masters del universo, Supergirl y Toy Story 5

¿Conseguirá Spielberg recuperar su punch en el box office internacional con esta historia?