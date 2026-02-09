El último adelanto de ‘The Mandalorian and Grogu’ es un claro homenaje al cine western

Todo el mundo sabe que la Super Bowl es un evento cuyo impacto trasciende el terreno deportivo. Valor ciertamente medible en el recuerdo colectivo de todos aquellos que son ajenos al fervor del fútbol americano. Pues poca gente sabe a los pocos días qué equipo ganó el partido final, mientras todos conocen el nombre del artista musical que actuó en la ya icónica pausa intermedia. Lo mismo ocurre con los tráilers de las películas más esperadas, donde el último material promocional de The Mandalorian & Grogu ha brillado en clave de homenaje western.

Star Wars está viviendo grandes cambios en su organigrama corporativo. Entre otras cosas porque tras casi 15 años supervisando la propiedad intelectual, Kathleen Kennedy se despide de la presidencia de Lucasfilm. Dejando de esta forma a los mandos a Lynwen Brennan y Dave Filoni como los dos pilotos de la prominente y comercial nave espacial propiedad de Disney. Una reestructuración que coincide en tiempo con el estreno de la primera película de la compañía, siete años después de la decepcionante El ascenso de Skywalker (2019). La proyección de un título de la saga creada por George Lucas siempre termina siendo un evento cultural destacable en el calendario y por eso, no es de extrañar que The Mandalorian & Grogu hayan tenido su espacio en esta Super Bowl 2026. Aunque los fans no haya quedado demasiado contentos con una aproximación quizás, demasiado reducida. Sobre todo, teniendo en cuenta que la cinta llegará a los cines el próximo mes de mayo.

El último adelanto de ‘The Mandalorian & Grogu’

La trama sigue al inesperado tándem que ya encandiló a los espectadores a lo largo de las tres temporadas de la serie The Mandalorian en Disney Plus. El largometraje funcionará como una especie de clímax final del recorrido de Din Djarin y el popularmente conocido con el nombre de «Baby Yoda».

A new journey begins. Watch the big game spot and see The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/5M0MKbJFqr — Star Wars (@starwars) February 8, 2026

El tráiler nos muestra a la pareja conduciendo lo que a todas luces, podría clasificarse como una carreta del oeste. Claro está, en el enclave Star Wars de tener un paraje helado a su alrededor en un planeta recóndito y con los tantaun tirando de ellos en vez de los caballos convencionales. Los acólitos de la saga recordarán dicha raza del comienzo de El imperio contraataca (1980), donde Luke Skywalker utilizaba una de estas monturas para atravesar el paraje nevado de Hoth.

El éxito o triunfo de The Mandalorian & Grogu podría marcar un punto de inflexión en una licencia comercial que convive entre la nostalgia y la presencia de productos más arriesgados como la serie Andor (2022). Aparte de Pascal, la película contará en su reparto con la presencia Sigourney Weaver, Jonny Coyne y Jeremy Allen White, quien pone su voz a Rotta the Hutt.

«Este es el camino»

El avance sigue el camino del mandaloriano y Grogu, quien termina tomando las riendas del carruaje. La voz en off marca todo lo que está por llegar en esta a priori, última aventura de del dúo:

«A veces elegimos nuestro camino. Otras veces el camino nos elige a nosotros. A pesar de todo, seguimos avanzando. Impulsados por un propósito más profundo, guiado por una fuerza invisible. El viaje nunca será más fácil. El vínculo se vuelve cada vez más difícil de romper. Este es el camino».

The Mandalorian & Grogu llega a los cines el 22 de mayo. Un año después, la siguiente cinta de la saga Star Wars, Starfighter, hará lo propio proyectándose en las salas el 28 de mayo de 2027.