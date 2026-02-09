No es Liam Conejo: quién es el niño que recibió el Grammy de Bad Bunny en la Super Bowl 2026

La actuación de Bad Bunny en el espectáculo del descanso de la Super Bowl 2026 dejó uno de los momentos más comentados del evento cuando el artista puertorriqueño entregó uno de sus premios Grammy a un niño que lo acompañaba sobre el escenario. El gesto convirtió en protagonista al menor, quien se especulaba en un primer momento que era Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años detenido junto a su padre por el ICE en Minnesota.

La verdadera identidad del niño es Lincoln Fox. Se trata de un actor que publicó su aparición en el show en las redes sociales poco después de la actuación. Algunos espectadores se preguntaron si el niño representaba una versión joven del propio Bad Bunny. Pero una de las personas encargadas de la organización del show aclaró que esa escena pretendía ser un momento de «optimismo» y de «esperanza» dirigido a los espectadores jóvenes, no un simbolismo con carga política. «Cree siempre en ti», le dijo el cantante al niño al final de la escena.

El gesto se ha producido apenas una semana después de que Bad Bunny hiciera historia en los Premios Grammy 2026, al ganar el galardón a Álbum del Año con Debí Tirar Más Fotos, el primer disco íntegramente en español en lograr ese reconocimiento.

The young boy who received the Grammy from Bad Bunny has been confirmed as child actor Lincoln Fox, who posted about it on Instagram: “l’Il remember this day forever! – it was my truest honor 🐰🏆🏈” pic.twitter.com/Bwo6IgqEMw — Pop Crave (@PopCrave) February 9, 2026

Bad Bunny rompe el Super Bowl

Bad Bunny apareció sobre el terreno de juego del Levi’s Stadium convertido en un maizal puertorriqueño, en una reivindicación histórica de sus raíces. Comenzó interpretando Titi me preguntó, a la que siguieron Yo perreo sola, Safaera, Party, Voy a llevarte pa’ PR, la premiada con un Grammy Eoo y Mónaco.

Entonces, llegó la aparición estelar de Lady Gaga, que fue protagonista del mismo espectáculo hace nueve años. Interpretó una versión de Die with a smile, en el único momento en el que no se cantó en español en esta Super Bowl. Tras ello, bailaron un Baile inolvidable, Bad Bunny interpretó Nueva Yol y apareció el también puertorriqueño Ricky Martin. Culminó la fiesta con Apagón, Café con ron y, por último, Debí tirar más fotos.