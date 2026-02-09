La actuación de Bad Bunny en el Halftime Show de la Super Bowl ha generado un gran debate en redes sociales. El artista es uno de los más escuchados del momento y prueba de ello no solo son los galardones que recoge -como hace tan solo unos días tres Grammy de los seis a los a que estaba nominado-. Será el próximo 22 de mayo en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, cuando el puertorriqueño comience su gira en España hasta el 15 de junio de 2026. Tal ha sido el fenómeno fan que el cantante tuvo que ampliar más fechas de lo previsto en nuestro país debido a la demanda. Sin embargo, parece que el intérprete de DtMF no es bien recibido por algunos -como por Ramón Arcusa- pese a su éxito en ventas.

La crítica de Ramón Arcusa, que se une a Trump

Horas después de la actuación del artista puertorriqueño en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, las reacciones no se han hecho esperar. Aunque su performance ha sido compartida por muchos influencers del país, hay artistas que consideran que el show de Bad Bunny no solo es un insulto a la música, sino también a este evento. «Siento decir que el medio tiempo del Super Bowl de 2026 con la actuación estelar de Bad Bunny ha sido una pura horterada. Un canto al feísmo más feo. Y pensar que vendió 12 conciertos en España en un día. Tiempos», ha escrito Ramón Arcusa, que se ha unido a la crítica del Presidente de Estados Unidos.

Tras el Halftime, Donald Trump ha acudido a sus redes sociales para opinar sobre la actuación de Bad Bunny. Según el político, «el espectáculo del descanso de la Super Bowl ha sido absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia!». El marido de Melania Trump considera que, «no tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia». Además, ha apuntado que, «nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todos los rincones de Estados Unidos y del mundo. Este ‘espectáculo’ es una ‘bofetada’ a nuestro país, que cada día establece nuevos estándares y récords, ¡incluidos el mejor mercado bursátil y los mejores planes 401 (k) de la historia!».

Bad Bunny en la Super Bowl. (Foto: Gtres)

Finalmente, el político ha pedido responsabilidades a la NFL y ha concluido con su lema: Make America Great Again: «No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo del descanso y, fíjense, recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo. Y, por cierto, la NFL debería sustituir inmediatamente su ridícula nueva regla de saque inicial. ¡Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos! Presidente Donald J. Trump».