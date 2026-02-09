Famosos

Kim Kardashian y Lewis Hamilton ya no se esconden y debutan como pareja en la Super Bowl

La pareja ha acaparado todas las miradas tras su cita en Europa

Los otros VIPs que no han querido perderse el espectáculo deportivo y musical

Kim Kardashian y Lewis Hamilton en la Super Bowl. (Foto: Gtres)
Kim Kardashian y Lewis Hamilton en la Super Bowl. (Foto: Gtres)

Kim Kardashian y Lewis Hamilton han hecho su puesta de largo como pareja oficial. Tras unos días en Europa entre Reino Unido y París, la empresaria y el piloto de Fórmula 1 han asistido juntos a la final de la Super Bowl, en el Levi’s Stadium en Santa Clara. El domingo 8 de febrero será un día histórico en California y, con permiso de Bad Bunny -uno de los grandes protagonistas del partido de la NFL-, la socialité y el campeón de F1 acapararon todas las miradas.

La puesta de largo de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Días después de su cita en la ciudad del amor y de las luces, la pareja ha cogido un avión -previsiblemente el jet privado de Kardashian- para volar hasta la otra punta del mundo. Pese a que en su escapada europea trataron de pasar desapercibidos, en Estados Unidos no se han escondido. Es más, han decidido acudir juntos a uno de los eventos más mediáticos del año.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton en la Super Bowl. (Foto: Gtres)

Kim Kardashian y Lewis Hamilton en la Super Bowl. (Foto: Gtres)

Tras su romántica cita, la fundadora de SKIMS -de 45 años- y la estrella de carreras -de 41-, han sido captados en este evento donde han acaparado todas las miradas -y todos los flashes-. Aunque la celebrity ha tratado de pasar desapercibida en la suite del estadio en el que estaba ubicada junto a su acompañante, las cámaras los han captado intercambiándose miradas y gestos cómplices. De hecho, ambos han optado por outfits oscuros para preservar su anonimato -e incluso Kardashian ha optado por llevar unas gafas de sol negras XXL-.

Sin embargo, y tras varios días en el centro de la actualidad mediática por los rumores de romance, parece que la pareja ha decidido romper con su discreción y no esconderse -ni esconder al mundo que, efectivamente, mantienen una sólida relación sentimental-.

La pareja intercambió numerosos gestos de complicidad. (Foto: Gtres)

La pareja intercambió numerosos gestos de complicidad. (Foto: Gtres)

Los VIPs que acudieron a la Super Bowl

Más allá de lo que significa este evento deportivo, gran parte del mundo espera la Super Bowl para disfrutar del Halftime Show, que este año ha corrido a cargo del gran artista del momento, Bad Bunny -que hace solo una semana se alzaba con tres de los seis premios a los que estaba nominado en los Grammy 2026-. Para su actuación, el cantante puertorriqueño invitó al escenario a numerosos rostros conocidos para hacer un cameo en medio del estadio, como a Pascal, Cardi B, Jessic a Alba, Alix Earle y Karol G, que bailaron en La Casita.

De izquierda a derecha. Jay-Z, Pascal, Jon Bon Jovi y Justin Bieber, que estuvo acompañado por Hailey. (Fotos: Gtres)

De izquierda a derecha. Jay-Z, Pascal, Jon Bon Jovi y Justin Bieber, que estuvo acompañado por Hailey. (Fotos: Gtres)

Y no solo ellos. Durante el show y el popurrí de canciones que interpretó -como MONACO, DtMF, o Yo Perreo Sola-, también se unió al escenario Lady Gaga para cantar Die With a Smile o Ricky Martin.

Finalmente, entre los rostros conocidos que acudieron a la Super Bowl, también asistió Alice Campello. La italiana voló hasta California junto a su íntima amiga Marta Díaz, también influencer. A través de redes sociales, la empresaria ha compartido un carrete de imágenes de esta escapada de la que ha dicho que ha sido una experiencia inolvidable.

Lo último en Actualidad

Últimas noticias