Kim Kardashian y Lewis Hamilton han hecho su puesta de largo como pareja oficial. Tras unos días en Europa entre Reino Unido y París, la empresaria y el piloto de Fórmula 1 han asistido juntos a la final de la Super Bowl, en el Levi’s Stadium en Santa Clara. El domingo 8 de febrero será un día histórico en California y, con permiso de Bad Bunny -uno de los grandes protagonistas del partido de la NFL-, la socialité y el campeón de F1 acapararon todas las miradas.

La puesta de largo de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Días después de su cita en la ciudad del amor y de las luces, la pareja ha cogido un avión -previsiblemente el jet privado de Kardashian- para volar hasta la otra punta del mundo. Pese a que en su escapada europea trataron de pasar desapercibidos, en Estados Unidos no se han escondido. Es más, han decidido acudir juntos a uno de los eventos más mediáticos del año.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton en la Super Bowl. (Foto: Gtres)

Tras su romántica cita, la fundadora de SKIMS -de 45 años- y la estrella de carreras -de 41-, han sido captados en este evento donde han acaparado todas las miradas -y todos los flashes-. Aunque la celebrity ha tratado de pasar desapercibida en la suite del estadio en el que estaba ubicada junto a su acompañante, las cámaras los han captado intercambiándose miradas y gestos cómplices. De hecho, ambos han optado por outfits oscuros para preservar su anonimato -e incluso Kardashian ha optado por llevar unas gafas de sol negras XXL-.

Sin embargo, y tras varios días en el centro de la actualidad mediática por los rumores de romance, parece que la pareja ha decidido romper con su discreción y no esconderse -ni esconder al mundo que, efectivamente, mantienen una sólida relación sentimental-.

La pareja intercambió numerosos gestos de complicidad. (Foto: Gtres)

Los VIPs que acudieron a la Super Bowl

Más allá de lo que significa este evento deportivo, gran parte del mundo espera la Super Bowl para disfrutar del Halftime Show, que este año ha corrido a cargo del gran artista del momento, Bad Bunny -que hace solo una semana se alzaba con tres de los seis premios a los que estaba nominado en los Grammy 2026-. Para su actuación, el cantante puertorriqueño invitó al escenario a numerosos rostros conocidos para hacer un cameo en medio del estadio, como a Pascal, Cardi B, Jessic a Alba, Alix Earle y Karol G, que bailaron en La Casita.

De izquierda a derecha. Jay-Z, Pascal, Jon Bon Jovi y Justin Bieber, que estuvo acompañado por Hailey. (Fotos: Gtres)

Y no solo ellos. Durante el show y el popurrí de canciones que interpretó -como MONACO, DtMF, o Yo Perreo Sola-, también se unió al escenario Lady Gaga para cantar Die With a Smile o Ricky Martin.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALICE CAMPELLO (@alicecampello)

Finalmente, entre los rostros conocidos que acudieron a la Super Bowl, también asistió Alice Campello. La italiana voló hasta California junto a su íntima amiga Marta Díaz, también influencer. A través de redes sociales, la empresaria ha compartido un carrete de imágenes de esta escapada de la que ha dicho que ha sido una experiencia inolvidable.