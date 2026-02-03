Kim Kardashian ha aterrizado en París junto a su colección, NikeSkims, que el pasado año generó un gran revuelo mediático. Su objetivo fue que todas las mujeres se sintieran cómodas con la ropa de deporte ajustada -tanto para hacer actividades físicas o para su día a día-, independientemente de la talla. Por ello, su primera colección estuvo compuesta por siete líneas y 58 siluetas diferentes. Pese a que es una cápsula que ya ha dado la vuelta al mundo, desde este 3 de febrero hasta el próximo día 8, el número 10 de la Rue de Turenne -en el barrio de Le Marais-, en la capital francesa, acogerá un pop up con distintos eventos que abarcan desde yoga hasta clase de barra de la mano de la marca de la amiga especial de Lewis Hamilton -que también se encuentra en la ciudad de las luces-. A este evento previo a su apertura, la hermana de Kendall Jenner ha contado con el apoyo de muchos de sus amigos y de rostros conocidos, como Vinicus Jr.

Vinicius Jr. apoya a su amiga Kim

Sabida es la gran amistad que existe entre Kim Kardashian y Vinicius Jr. En 2024, la socialité visitó Madrid junto a su hijo, Saint West, y no dudaron en ir a visitar al jugador de futbol. Una amistad que ha perdurado a lo largo de los años, tal y como han dado cuenta en sus redes sociales. De hecho, el brasileño no dudó en abrirle las puertas de su casa para hacerse una fotografía. Un sueño no solo cumplido por el hijo de la celebrity, sino también para Kim, que en innumerables ocasiones ha demostrado ser una férrea aficionada al Real Madrid, el equipo en el que juega Vinicius Jr., ya que ha posado varias veces con la camiseta del club de Florentino Pérez.

Vinicius Jr. a su llegada al ‘pop up’ de Kim Kardashian. (Foto: Gtres)

Por ello y por todo el apoyo que Kardashian le ha dado al futbolista, este ha querido corresponderle al ir a apoyarla hasta París, donde ha acudido a la inauguración de su pop up donde se venderá su línea deportiva en los próximos cinco días. Unas prendas a un coste de entre 38 y 150 euros.

Acompañada por Lewis Hamilton

Este evento llega días después de que la socialité haya pasado unos días de lo más románticos junto al piloto. Aprovechando su viaje a Europa por motivos laborales, la hermana de Kendall Jenner ha volado hasta Reino Unido para una escapada junto a su nueva ilusión, Lewis Hamilton.

Kim Kardashian en París. (Foto: Gtres)

En las últimas horas, ha trascendido que la socialité de 45 años y el piloto de 41, han pasado un fin de semana en el exclusivo hotel Estelle Manor, en los Cotswolds, un lugar que no está al alcance de muchos.

Fue diario británico The Sun el que destapado cómo fue cada detalle de esta escapada que comenzó el sábado 31 de enero por la tarde cuando la estrella americana aterrizó en el aeropuerto de Oxford en su jet privado y el piloto dos horas después desde Londres. Tal y como desliza el medio citado, estuvieron en una habitación cuyo precio rondaba las mil libras la noche -es decir, 1155 euros- y que incluía la entrada al spa y una cena íntima -y que incrementaba su gasto a 120.000 libras -139.000 euros-.