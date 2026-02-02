Kim Kardashian y Lewis Hamilton se han convertido en una de las parejas sorpresa del año. Pese a que ninguno de los protagonistas de la noticia han hecho oficial su idilio, su último movimiento -y escapada romántica- ha dado mucho de qué hablar. En las últimas horas, ha trascendido que la socialité de 45 años y el piloto de 41, han pasado un fin de semana en el exclusivo hotel Estelle Manor, en los Cotswolds, un lugar que no está al alcance de muchos.

El plan de Kim Kardashian y Lewis Hamilton en un hotel de lujo

Ha sido el diario británico The Sun el que destapado cómo ha sido cada detalle de esta escapada que comenzó el sábado 31 de enero por la tarde cuando la estrella americana aterrizó en el aeropuerto de Oxford en su jet privado y el piloto dos horas después desde Londres. Tal y como desliza el medio citado, estuvieron en una habitación cuyo precio rondaba las mil libras la noche -es decir, 1155 euros- y que incluía la entrada al spa y una cena íntima -y que incrementaba su gasto a 120.000 libras -139.000 euros-. Fue precisamente a su salida el domingo cuando varios testigos vieron a la pareja -aunque por separado-. Sobre las once de la mañana hizo su salida Kim por un lateral junto a ocho maletas para desplazarse al centro de Londres -donde fue vista en Selfridge’s, mientras que Hamilton salió por la puerta principal.

Kim Kardashian y Hamilton. (Foto: Gtres)

Testigos presentes en su fin de semana, han contado con todo lujo de detalles en el medio citado cómo ha sido su romántica escapada: «Han disfrutado de una cena íntima y de un masaje en pareja como parte de una escapada romántica de fin de semana. Todo se veía muy romántico. Tenían reservado un masaje en pareja y tuvieron las instalaciones solo para ellos. Todo se mantuvo muy discreto. Claramente, querían tiempo a solas. Por la noche, cenaron en una sala privada para no estar rodeados de otros huéspedes».

Amigos desde hace más de una década

Ambos coincidieron con sus ex parejas en 2014. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, Kim y Lewis se han reencontrado tras muchos años de amistad. La primera vez que coincidieron públicamente fue en el año 2014, cuando entonces estaban con Kayne West y Nicole Scherzinger en los premios GQ en Londres. De hecho, el piloto era tan admirador del rapero que fue al festival de Glastonbury para uno de sus conciertos. «Kanye me dijo: Soy un referente en el mundo de la música, pero intento hacer lo que me apasiona en la moda, y a la gente no le gusta. Eres un referente en el mundo de las carreras, pero amas tu música, y probablemente a la gente le costará aceptarlo. Tienes que hacer lo que amas y no importarte lo que piensen los demás», dijo Hamilton a City AM.