Hablamos con Marta Robles: desde su imparable carrera al orgullo por un hijo nominado a los Goya

62 años, madrileña de nacimiento y con una trayectoria tan sólida como versátil en el mundo de la comunicación. Así es Marta Robles, una de las periodistas más reconocidas de nuestro país, que cuenta con una carrera con la que, además de abarcar televisión, radio y prensa escrita, también ha sabido reinventarse y nunca perder su sello personal. En estos momentos, se encuentra atravesando una etapa especialmente dulce, tanto a nivel personal como profesional. Y es que, al mismo tiempo que celebra la reciente publicación de su última novela, Amada Carlota, este sábado, 28 de febrero, será una fecha marcada en rojo en su calendario, ya que su hijo Mitch está nominado a Actor Revelación en los Goya 2026 por su papel protagonista en Romería.

LOOK ha tenido el privilegio de poder hablar en exclusiva con ella, quien, a pesar de que siempre se ha mostrado muy discreta con la vida laboral de su hijo, en esta ocasión ha confesado que está muy orgullosa del galardón que puede ganar esta misma noche. «Que mi hijo esté nominado a los Goya es todo un orgullo. Yo ya le he dicho, y se lo hemos dicho todos en casa, que solo eso ya es un premio en sí mismo. Y estamos todos enormemente emocionados y expectantes a ver qué sucede ese día», comenzaba a decir.

Marta Robles en una entrevista para LOOK. (Foto: Gtres)

Robles confía mucho en el talento de Mitch. Y, además de que sus sentidas palabras ofrecidas a este digital lo dejan más que claro, lo cierto es que el hecho de que lo nombrara asesor personal para su última novela es también otra evidencia de ello. «Mitch fue asesor mío en Amada Carlota, porque hay una parte de la novela que deriva a los años 80 y el mundo de la droga, y como precisamente la película Romería recorre ese apartado de esos años, pues yo le pedía que me asesorara sobre un pico. Así que ese pico que sale perfecto en Amada Carlota es por Mitch. […] Es mi asesor, aparte de mi hijo, y estamos deseando verle en los Goya y desearle lo mejor. Pero ya es un premio que esté nominado», contaba.

Cabe destacar que, más allá del camino profesional por el que ha optado su hijo en la industria cinematográfica, Marta también ha asegurado que se considera una persona amante del cine. De hecho, ha señalado que le gusta más ver películas que series. «Soy muy impaciente para ver series. […] Hay muchas que están infladas para que en vez de tres capítulos sean seis», opinaba. Además, es relevante en su carrera el corto que escribió y dirigió ella misma sobre su novela, La chica que no quise amar. Una experiencia que define como «muy bonita». «La chica que no quise amar es una novela de trata de mujeres y de explotación sexual. […] Yo quise hacer un corto donde se vinculara todo con la música, para llegar también más a la gente joven y hacer otro tipo de cine arriesgándome un poco. Y lo protagonizó mi hijo mayor y la música la hizo mi hijo mediano, que entonces tenía 16 años y era dificilísimo», decía, recordando que ganó el premio a la mejor edición en el Festival de Cortometrajes de Jaén.

Sus mejores años en la comunicación

A pesar de que cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la comunicación, Marta Robles nos ha confesado que estudió periodismo por pura casualidad, ya que tenía un novio que le convenció de que tenía mucha habilidad para ello. Comenzó las prácticas en la revista Tiempo en el año 1987 y, desde entonces, su carrera ha sido imparable. Ha trabajado en la radio, en la prensa escrita y en la televisión, pero, si tuviera que hacer un balance de la época que recuerda con más añoranza, sin duda se quedaría con los años en los que formó parte de la plantilla de La Ser. «Fui especialmente feliz. Fueron muchos años. Pasaron cosas muy distintas. Primero estuve haciendo Si amanece nos vamos […] y luego hice A vivir que son dos días», señalaba.

Marta Robles. (Foto: Gtres)

Su faceta como escritora y su última novela

Amada Carlota es el vigésimo libro que ha publicado Marta Robles. Ella misma lo define como «una novela negra muy potente» que alterna espacios temporales y que comienza en 1985, cuando una chica adolescente, en un avanzado estado de gestación, llega a un lugar indeterminado donde pasa a una clínica clandestina, alumbra a su bebé y se lo quitan de los brazos. En la trama, al igual que en el resto de sus historias, habla del amor y es por ello por lo que en esta entrevista nos quiso confesar qué era para ella una relación sentimental sana. «El amor bueno, que no es nada fácil de llevar a cabo, es lo que trata de sacar lo mejor del otro. Hacerle florecer. Y es muy difícil amar bien. […] Yo creo que solamente hay dos grandes asuntos en la vida. Uno de ellos es el amor y otro de ellos es la muerte. Y si me apuras, solo hay uno. Porque si mañana nos dijeran que cuando muriésemos íbamos a reencontrarnos inmediatamente con las personas a las que amamos, no nos importaría nada morirnos», contaba.

Por ahora, el feedback que está recibiendo de los lectores sobre Amada Carlota es muy bueno, y Marta se ha mostrado a este periódico muy contenta por ello. «Hay personas que en algunas de las escenas que me han dicho que han tenido que parar, pero que mientras paraban, no han podido dejar de pensar en lo que iba a suceder después», aseguraba.

De todas sus obras, Marta ha revelado que se quedaría con Amada Carlota porque «siempre considera que en lo último que has hecho, has aprendido algo y has aportado algo más a tu carrera literaria». «Yo tengo mucho cariño a Amada Carlota y le tengo también un cariño muy especial a Luisa y los espejos, que es la novela con la que gané el premio Fernando Lara […] Contiene mucha magia», manifestaba.

Marta Robles en la presentación de su libro ‘Luisa y los espejos’. (Foto: Gtres)

Por otro lado, añadía que si tuviera que recomendar un libro que no hubiera escrito ella misma, sin duda sería Calígula de Albert Camus, así como también reconocía que a día de hoy, no había leído ninguna de las biografías que han escrito varios rostros conocidos de nuestro país. «Ni siquiera me he leído la del rey, que a lo mejor me hubiera producido un poco más de morbo. Pero es que no me interesan. Aparte que creo que hay un problema con las autobiografías enorme. […] Por mucho que los protagonistas digan que las han escrito ellos, las han escrito terceros. Eso estaría bien que lo recogieran de vez en cuando. No pueden presumir de haber escrito libros que no han escrito», sentenciaba.

Los secretos de belleza de Marta Robles

Más allá de su vida periodística, Marta también sigue a rajatabla una rutina de ejercicios que muy pocos conocen. Y es que, aunque reconoce que no le gusta nada el deporte, sí que hace ejercicios chinos todas las mañanas. «Como viajo tanto y no tengo tanto tiempo, me dedico como 20 o 25 minutos con mucha rigurosidad y disciplina a hacer estos ejercicios. Son fáciles, los encuentra casi todo el mundo en las redes y son buenísimos y me mantienen muy en forma», confiesa. Además, también reconoce que hace mucho tiempo le gustaba montar a caballo y que, ahora, también da largos paseos, al mismo tiempo que intenta mantener una dieta equilibrada. «Yo siempre he pensado que si estás bien por fuera, pero no estás bien por dentro, al final te sirve de poco o de nada. Con lo cual yo creo que hay que comer bien, pero también hay que nutrirse por dentro intelectual y espiritualmente», sostiene.