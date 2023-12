Marta Robles confirma una sorprendente noticia sobre su estado de salud: «Dos tumores»

Marta Susana Robles, más conocida por su primer nombre, tiene 60 años y puede presumir de haber hecho grandes aportaciones al mundo del periodismo. Su cuenta de Instagram acumula más de 32.000 seguidores y es ahí donde ha dado una sorprendente noticia sobre su estado de salud. Según cuenta, ha tenido dos tumores benignos y le han operado en dos ocasiones. La escritora está a punto de despedir un 2023 que ha sido bastante complicado, tanto para ella como para su familia. Tiene tres hijos: Ramón, Miguel y Luis. Todos han estado pendientes y no se han separado de ella.

Marta Robles ha decidido decir adiós a 2023 de una forma especial: publicando una carta donde ha contado al detalle cuáles han sido sus circunstancias médicas en los últimos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Robles (@martaroblesg)

«Este año que ya se acaba -¡por fin!-a mí me ha regalado toda suerte de ese tipo de “imprevistos”, hasta dejarme muy tocada. Y me ha obligado a reflexionar», escribe. «Hoy estoy muy contenta. Después de dos operaciones, he tenido la buena noticia de que no tengo nada malo. Me han quitado dos tumores, pero ambos eran benignos y no era precisamente lo que se esperaba». Sus admiradores se han quedado realmente sorprendidos.

Marta Robles lanza un mensaje importante sobre el cáncer

Marta Robles ha utilizado su repercusión social para lanzar un mensaje importante. Puede presumir de haber superado un problema de salud y está en disposición de aconsejar a todos aquellos que se encuentren en una posición similar. Considera que es fundamental perderle el miedo al cáncer para enfrentarse a él con las mejores armas. Es un discurso parecido al que reprodujo Terelu Campos durante su lucha contra esta complicada enfermedad.

Marta Robles posando / GTRES

Marta se siente orgullosa. Ha hablado con su equipo médico y le han confirmado los mejores presagios. Por eso cree que es el momento de reflexionar y de ayudar a la gente. «Estoy muy contenta y desestigmatizada porque parece que cuando la palabra cáncer planea sobre nosotros, de algún modo, otros, con los que lo compartas, los demás te miran con cara diferente, como con angustia, con miedo, con pena y las penas contagian».

Su estado de ánimo ha sido fundamental para dejar atrás este problema. Ha aprovechado la ocasión para lamentar la «falsa felicidad» que hay en Instagram. Muchos rostros conocidos utilizan esta plataforma únicamente para compartir cosas buenas y cree que es necesario publicar la historia al completo.

El deseo de Marta Robles para 2024

Marta Robles vestida de rojo en un evento / GTRES

Marta Robles ha dejado claro cuáles son sus prioridades a partir de ahora. Desea ser feliz y compartir tiempo de calidad con su familia. Su deseo para el próximo año es que su familia esté bien y dispuestos a «disfrutar de la vida». Insiste en que debemos «mostrarnos más cómo somos y menos aparentar para conseguir la aprobación de los demás a costa de nosotros mismos. Somos quienes somos precisamente por nuestros errores, nuestras derrotas; pero también por nuestras virtudes y nuestros éxitos».

La periodista recalca: «He vuelto a la vida, y aquí estoy de nuevo, con muchas ganas de ser quien soy, que no es sencillo». Por eso se ha propuesto quererse más así misma y aceptar a los demás «tal cual son». Sus palabras han sorprendido y emocionado a partes iguales. Robles ha vuelto a hacer honor de su talento en el mundo de la escritura para explicar cómo ha sido su 2023.