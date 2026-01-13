‘Romería’ consagra a Mitch Robles: del rock a la gran pantalla y a la nominación al Goya

La 40ª edición de los premios Goya ha dado un golpe de frescura con la nominación de Mitch Robles a Mejor Actor Revelación por su papel en Romería, la última película de la aclamada directora Carla Simón. Con tan solo 22 años, Mitch se ha convertido en uno de los jóvenes talentos más prometedores del cine español, confirmando que su nombre empieza a brillar por méritos propios y no solo por su apellido.

Nacido en Madrid en 2003 como Miguel Martín de Bustamante Robles, Mitch es hijo de la periodista y escritora Marta Robles y del ingeniero Luis Martín de Bustamante. Creció rodeado de una familia extensa, ya que Marta aporta un hijo de su matrimonio anterior, el actor de doblaje Ramón Langa, y Luis tiene otros tres hijos, formando así un núcleo familiar de seis hermanos que mantienen una relación muy cercana. Mitch recibió su apodo de manera cariñosa de uno de sus hermanos mayores, y desde pequeño mostró inclinaciones artísticas tanto en la música como en la interpretación.

Su pasión por la música se despertó a los cinco años, cuando su padre le presentó a Elvis Presley, y su madre le enseñó a descubrir artistas como Loquillo o Ramoncín. Esa semilla musical germinó en The Boston Babies, la banda que fundó y en la que ejerce como vocalista, guitarrista y compositor. Su estilo se inspira en el rock clásico, el punk y el glam, y su objetivo declarado es llenar estadios con la misma energía que bandas como The Clash. Además, Mitch participa en otros proyectos musicales como Análisis y Escarlata, demostrando su polivalencia y su determinación por vivir de la música y la interpretación al mismo tiempo.

Aunque debutó en la gran pantalla con Romería, Mitch ya tenía experiencia actoral. Comenzó con cortometrajes como El Amor Amenazado, que le valió un premio a la mejor interpretación masculina, y participó en Incinerados, Azul Meteoro y Entre Palos, donde también aportó la banda sonora. Además, formó parte de la tercera temporada de la serie HIT de TVE, consolidando su formación como actor antes de enfrentarse a su primer gran proyecto cinematográfico.

Mitch Robles en unos premios en Madrid. (Foto: Gtres)

La oportunidad en Romería llegó de manera atípica: Carla Simón vio una foto de Mitch en Instagram y decidió que encajaba perfectamente con Nuno, el joven que se enamora de su prima en la película. Tras varias pruebas y un cambio de look radical, fue seleccionado para protagonizar el filme, que se estrenó con gran ovación en el Festival de Cannes en 2025. La película cuenta una historia profundamente personal para la directora, inspirada en su infancia, y ha permitido a Mitch desplegar toda su capacidad interpretativa, recibiendo elogios por su naturalidad y magnetismo frente a la cámara.

En lo personal, Mitch mantiene un equilibrio admirable entre su vida familiar y profesional. Su relación con su hermano mayor, Ramón Langa Robles, también actor, es estrecha; ambos han colaborado en proyectos familiares, combinando la música y la interpretación. Mitch también fue pareja de la cantante y actriz Dora Postigo hasta 2023, relación que se mantuvo en la esfera pública por su aparición conjunta en alfombras rojas y eventos culturales.

A pesar de su creciente fama, Mitch ha declarado en varias entrevistas que su enfoque sigue siendo la pasión por su trabajo y no los premios: «Lo bonito es que la película se mueva por todos lados y llegue a culturas que no tienen que ver con la nuestra», señaló en relación a Romería. Su autenticidad, su dedicación y su estilo cercano lo distinguen como parte de una nueva generación de artistas que buscan romper estereotipos y acercar historias más humanas y realistas al público. La nominación al Goya 2026 es un reconocimiento a su talento y a su capacidad de brillar en la pantalla, pero Mitch sigue mirando hacia el futuro con ambición: continuar desarrollándose como actor, liderar su banda y seguir explorando su creatividad en pintura y música.