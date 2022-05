Anna Simon se convierte en madre por primera vez

El mes de mayo ha llegado cargado de buenas noticias. Después de darse a conocer la feliz noticia del nacimiento del bebé de Carla Barber, ahora ha salido a la luz que la médico no ha sido la única famosa en dar a luz a su primer hijo. También lo ha hecho Anna Simon, que hace escasas horas ha publicado el post más especial de su cuenta de Instagram.

Con una tierna imagen de los pequeños pies de su bebé, la de Mollet de Vallès compartía con sus más de 700 mil seguidores la buena nueva: “Aina 29-04-22. Desde hace cuatro días soy la persona más feliz del mundo”, escribía la presentadora. Unas palabras con las que deja entrever que, aunque ya hacía varios días desde que tuvo lugar el nacimiento de su hija, no ha sido hasta ahora cuando la madre primeriza ha hecho uso de sus redes sociales para hacer pública la felicidad que siente en estos momentos. Algo que en cuestión de instantes ha sido comentado por algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, entre los que está el de Cristina Pedroche. Y es que, la de Vallecas no ha tardado en dejar constancia de su alegría ante esta llegada: “La más bonita del mundo. Aina también”, escribía, demostrando así que la relación con su compañera sigue siendo igual de buena que el primer día. Pero ella no ha sido la única que ha dejado huella en el feed de Anna Simon, ya que también lo han hecho Tamara Gorro o Carlota Corredera, esta última a través de un tímido “me gusta”.

Era el pasado día 11 de febrero cuando la colaboradora de Zapeando sorprendía al anunciar a bombo y platillo su inesperado embarazo: “Tic, tac… #babyiscoming”, escribía bajo el pie de una imagen en la que se podía apreciar a la perfección su abultada tripita gracias a un ajustado vestido. A juzgar por el tamaño del vientre, en el momento en el que dio la noticia la catalana se encontraba en una etapa muy avanzada de la gestación, por lo que su retiro televisivo temporal habría servido como descanso perfecto para dar un paso más allá en su relación y cumplir su deseo de convertirse en madre junto a su pareja, de quien aún no se saben más detalles.

Desde ese día, varias han sido las instantáneas que Simon ha compartido, mostrando así como su barriguita iba creciendo a medida que el día del parto se acercaba. Y es que, hasta en dos ocasiones más, Anna ha compartido fotografías en las que posaba visiblemente feliz con su hijo aún en el vientre, anhelando su llegada y esperando que ésta tuviera lugar en el periodo de tiempo más breve posible. Algo que ha tenido lugar ahora, enfrentándose así la periodista a una de las etapas más dulces de su vida y sin saberse aún cuándo volverá a formar parte del foco televisivo y en qué programa hará gala de su característico humor, el cual hizo que se coronara como una de las colaboradoras estrella dentro de nuestras fronteras.