Cristina Pedroche desvela la cláusula matrimonial que le impuso a su marido Dabiz Muñoz

Parece que es más común de lo que muchos pensaban. Y es que a los clásicos acuerdos económicos pre-boda que firman todos los matrimonios, ahora se ha puesto de moda el hecho de tener que añadir una nueva cláusula, al menos si te mueves en la esfera de lo mediático. Así lo confesaba la propia Cristina Pedroche durante la emisión de su programa de este miércoles, haciendo hincapié en la idea de que en su matrimonio con Muñoz “no les hace falta ponerse de acuerdo en el tema del sexo”. La colaboradora afirmaba de esta forma sentirse más que satisfecha en lo que se refiere a las relaciones sexuales con el prestigioso cocinero; lo que ha hecho que la vallecana se decante por la comida a la hora de escoger cual sería su innovador acuerdo matrimonial.

Hace unos días se hizo público el contrato prematrimonial que habrían firmado Jennifer López y Ben Affleck hace más de una década. Lo que más sorprendió del mismo fue una cláusula en la que se referían al sexo. En ella, la pareja se comprometía por escrito a tener que mantener relaciones sexuales al menos cuatro veces por semana. Ahora le ha llegado el turno a la influyente presentadora, que comenzó su intervención dejando clara cuál era su postura frente al tema: “Poner una cláusula en un matrimonio me parece lo peor”. Fue entonces cuando Pedroche optó por tirarse a la piscina, desvelando los detalles del curioso trato que tiene con su marido. “Yo tengo un acuerdo con él que mínimo a la semana me tiene que hacer la cena una o dos veces”, una respuesta que dejaba atónitos a sus compañeros de programa. «Hija, qué acuerdo de mierda” bromeaba Valeria Ros, que esperaba una respuesta “con más salseíto”.

El hecho de que Pedroche sea toda una fanática de la comida es desde hace tiempo un secreto a voces. Lo que supuso una gran sorpresa para sus compañeros de programa fue el hecho de que la vallecana priorizara la comida frente al sexo a la hora de tomar esta decisión. “Es que de lo otro (el sexo) no hace falta que nos pongamos de acuerdo” puntualizaba. Una Cristina Pedroche que afirmaba ser de la opinión de que “ponerle cláusulas a un matrimonio es lo peor”, ya que según ella “una pareja tiene que fluir, puesto que el amor es fluidez”. Y es que para lo que muchos puede parecer algo obvio no lo es tanto, ya que tal y como explicaba la presentadora, todo el mundo necesita separar trabajo y vida privada: “Dabiz es cocinero, pero, cuando llega a casa no le apetece cocinar”, explicaba la madrileña, que no dudó en echarle un capote a su marido ante la sorpresiva reacción de sus compañeros de programa. Fue entonces cuando empezaron a enumerar en plató las distintas ofertas que Pedroche podría hacerle al cocinero para cumplir con su parte del trato: “Ponerle vídeos, contarle chistes, hacer tiktoks…” se podía escuchar. Lo cierto es que la colaboradora puede sentirse una privilegiada por el hecho de poder disfrutar semanalmente de una serie de platos elaborados por ganador de tres estrellas Michelin.