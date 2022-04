Dabiz Muñoz saca las garras vía Twitter en plena polémica sobre la tortilla de patata

Cada vez que Dabiz Muñoz se sumerge en una polémica, acapara el foco de atención. Esto es lo que ha ocurrido en la última ocasión, cuando el cocinero ha querido dar su opinión personal al eterno dilema sobre si la tortilla de patata tiene o no que llevar cebolla. Un debate que no parece tener una respuesta clara para algunos, que pese al comentario del cocinero, siguen firmes en sus convicciones.

El marido de Cristina Pedroche no tuvo reparo en hacer gala de su gusto culinario para desvelar cuál era para él la tortilla de patata perfecta: “Lo voy a desarrollar porque siempre que digo que sin cebolla, la gente me dice que soy bobo, y no dudo que lo sea, pero el problema de la cebolla pochada en la tortilla es que aporta un excesivo e innecesario dulzor”, comenzaba explicando, para después hacer una ampliación de su opinión: “Organolépticamente, el dulzor no casa con el huevo. Un buen huevo, un buen aceite y una buena patata es un buen combo que no necesita nada más que un poco de sal”, declaraba. Unas palabras que han desatado una oleada de críticas por parte de aquellos que consideran a la cebolla un complemento indispensable de sus tortillas.

Una usuaria de Twitter en concreto, no dudó en criticar al chef por su posicionamiento: “Porque él lo diga! Con esa pinta guarra que lleva!”, escribía, haciendo alusión a la apariencia física de Dabiz. Un comentario que el cocinero no pasó por alto, citando el tweet en cuestión y entrecomillando la frase “Pinta guarra que lleva” en un intento por dejar en evidencia a la persona que había optado por atacar su crítica a golpe de faltas de respeto. Con su respuesta, Muñoz no tardó en ganarse el apoyo de decenas de usuarios, que hicieron hincapié en la excesiva importancia que algunos habían dado a la cuestión sobre la cebolla en la tortilla: “A las personas se les juzga por sus actos, no por su apariencia! A ver si aprendemos”, “En el tema de la tortilla no me meto, porque para gustos… Pero en el tema de las pintas… Qué pasa? Que cada uno no puede vestir, peinar y ser como le de la gana o qué? Fíate de los de traje y corbata” o “Pinta guarra no tiene ni lleva, un genio de la cocina es, da una explicación fundada sobre su elección al margen de que guste de una forma u otra, amable y educado” fueron algunos de los mensajes con los que varias personas de todos los rincones del país se solidarizaron a favor de Muñoz, con el objetivo de poner fin a los continuos ataques que estaba recibiendo por hacer pública su percepción sobre uno de los platos más típicos de España.

Esta no ha sido la única vez en la que el cocinero ha protagonizado un rifirrafe con un seguidor en redes sociales. Era durante el pasado mes de diciembre cuando el cocinero de DiverXo hacía pública una imagen de su hamburguesa “de autor”, que no pareció gustar a algunos de los usuarios: “Tras el ave colgada, te puedes meter la cheeseburguer por el ojet*”, apuntaba, a lo que el protagonista en cuestión respondió con cierto toque irónico: “Es demasiado grande la hamburguesa, aunque con las salsas…”.