La Reina Isabel está a punto de cumplir setenta años como monarca del Reino Unido. Sin embargo, cuando nació, nada hacía presagiar que en un futuro se convirtiera en la reina más longeva de Inglaterra. Y es que no era a ella a quien le correspondía ocupar el trono, ni tampoco a su padre, el Rey Jorge VI. Su tío, Eduardo VII renunció a sus derechos para contraer matrimonio con la divorciada norteamericana Wallis Simpson, lo que hizo que el entonces duque de York se convirtiera en soberana y su hija mayor, en princesa heredera.

Antes de esta circunstancia, la vida de la hoy monarca era más sencilla. Por este motivo, Isabel ni siquiera llegó al mundo en un palacio, sino en la residencia que entonces ocupaban sus padres. Era el 21 de abril del año 1926 cuando nacía la primera hija de los duques de York, en una vivienda en el 17 de Bruton Street, en el barrio de Mayfair. Una casa que, a día de hoy, no existe, debido a que fue demolida después de la II Guerra Mundial al ser alcanzada por los bombardeos alemanes que tuvieron lugar durante el conflicto. Sin embargo, esta afirmación podría no ser del todo cierta.

Según una investigación que está llevando a cabo la cadena BBC, existe una serie de documentos que probarían que la residencia habría desaparecido antes incluso de la guerra: “fueron los promotores inmobiliarios, mucho más implacables que los ataques aéreos, los que acabaron con la primera casa de la Reina”, recalcan desde la cadena pública. Tal como han podido contrastar, en el año 1937 un hombre comenzó las demoliciciones de ese edificio y otros colindantes. En un principio el plan era construir un hotel, pero acabó levántandose un complejo comercial y de oficinas. La BBC apunta también que una nota de un topógrafo de 1939 que se conserva en el Archivo Metropolitano de Londres, confirma que la casa había sido demolida y que en su lugar se ubica ahora Berkeley Square House.

La idea de que la casa en la que nació la Reina no fue pasto de la guerra no es la única que el reportaje de la BBC intenta desmontar. De hecho, hay algunas fuentes que apuntan a que en la zona ahora se ubica uno de los restaurantes asiáticos más famosos del mundo, Hakkasan, donde curiosamente trabajó el chef español Dabiz Muñoz. Sin embargo, esta historia no es del todo verídica ya que, aunque el local se ubica en el 17 de Bruton Steet, hay una parte que está tapiada. Esto significa que el bloque comercial se encuentra sobre lo que a principios del siglo XX había sido una zona de casas unifamiliares privadas y, de hecho, la entrada del local se ubica en el área más cercana en la que originalmente se encontraba el número 17.

Los archivos que se conservan al respecto demuestran que el edificio que ha desaparecido estaría en torno a dicho acceso, con la fachada ampliada hacia un local que hoy alberga una exposición de coches. Así, una parte del restaurante sí que estaría donde antaño habría estado la casa, lo que siempre ha llamado la atención de los comensales. A pesar de todos los misterios, en la zona hay dos placas que recuerdan el nacimiento de la Reina y que se han ido trasladando según la zona ha ido cambiando.