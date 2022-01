Esta es ‘Letapiruleta’, la tiktoker que confunden con Gloria Camila

A Gloria Camila le ha salido una doble con la que se ha unido por una buena causa. Está claro que las redes permiten descubrir a personas de todo tipo y muchas de ellas comparten parecidos razonables con nuestros famosos. Los seguidores han llegado a confundirles en muchas ocasiones, al igual que los haters, pero nunca antes se había dado una situación tan desagradable como la que en esta ocasión le ha tocado vivir a la doble de la hija de José Ortega Cano, una tiktoker llamada Carla Ruiz que se ha dado a conocer en esta consolidada red social bajo el nombre de Letapiruleta.

Es cierto que comparten un gran parecido físico, pero esto no es excusa para hacerle vivir todo a lo que ha tenido que hacer frente en los últimos días: desde comentarios racistas, hasta críticas cuanto menos constructivas y una gran oleada de insultos.Lejos de querer hacer de esta terrible situación un drama, la tiktoker ha optado por afrontar lo que le ha venido con una buena dosis de humor. Lo que no podía llegar a imaginar es que la propia Gloria Camila se iba a apiadar de ella e iba a participar en uno de sus directos para mostrarle todo su apoyo y pedirle disculpas por todo lo sufrido.

En una charla informal en la que ambas se sinceraron acerca de este asunto, la hija de Rocío Jurado le confesó a su doble: “Llevo dos años sin usar Tik Tok, me lo ha mandado un amigo por WhatsApp y me ha puesto: “¿has visto a tu doble? La están insultando””. Ante esta confesión de la actriz, Carla optó por solidarizarse con su clon al reconocerle: “Te compadezco, lo que tienes que aguantar es muy fuerte eh… porque se puede dar una opinión, pero ya cuando faltan el respeto y pasan el límite… yo alucino”, a lo que Gloria respondió: “Yo siempre lo digo y la gente me llamaba exagerada, pero no, me pasa muchísimo”.

Sin duda, se ha tratado de un suceso de lo más incómodo para la más desconocida, pero nada que la hermana de Rocío Carrasco no haya podido solucionar accediendo a conocerla y compartiendo con ella unos minutos de su tiempo para charlar públicamente y sin miedo sobre el asunto, así como para aclarar que no son la misma persona y para rogar que la dejen en paz.

“Da gracias a tu hermana o si no ahora estarías en Colombia cogiendo aguacates, “tu cara de envidia a Rocío Carrasco no te la quita nadie”, “no vales para nada”, “tu hermana está luchando para que se sepa la verdad, deberías apoyarla” o “esta es la que decía que ella era actriz y que no quería saber nada del mundo rosa” son solo algunos de los múltiples comentarios que han inundado su perfil de Tik Tok en las últimas semanas. ¿Lo mejor? Que ella se ha enfrentado a la situación de la mejor manera de la que podría haberlo hecho: respondiendo a los mencionados insultos y vejaciones con vídeos repletos de valentía, indiferencia y mucha gracia.

Este aluvión de críticas a la influencer parece deberse a la guerra que Gloria Camila mantiene abierta contra su hermana, Rocío Carrasco. Cabe destacar que en el momento en el que salió a la luz que la hija de Pedro Carrasco estaba preparando una docuserie que situaba a su madre como la principal protagonista, su hermana Gloria decidió tomar cartas en el asunto e impedir la emisión de dicho proyecto interponiéndole una demanda. El enfrentamiento llegó a ser judicial, pero ahora los rifirrafes continúan en la pequeña pantalla, donde ambas se siguen procesando pequeñas indirectas de carácter punzante.