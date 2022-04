Adicta al sexo, a las sustancias y a la pornografía: la confesión más dura de Jada Pinkett

La gala de los Oscar sigue acaparando algún que otro titular. El incidente protagonizado por Will Smith y Chris Rock en pleno Dolby Theatre de Los Ángeles no pasó desapercibido en ningún rincón del planeta, existiendo tanto partidarios como detractores de ambas partes. Pero sea como fuere, lo cierto es que el ganador de la estatuilla ha sido el peor parado de la situación, siendo vetado por la propia Academia de Cine y saliendo a la luz ciertos entresijos de su matrimonio que demuestran que su relación con Jada Pinkett no es tan idílica como parecía.

En la última ocasión, ha salido a la luz un testimonio que afirma que la actriz era “adicta al sexo y a la pornografía”. Unas durísimas revelaciones sacadas a la luz por diversos medios estadounidenses, que han indagado en algunas de las entrevistas protagonizadas por Jada en 2019 en las que admitía haber pasado por un complicado momento en su vida en el que consumía sustancias estupefacientes y mantenía relaciones sexuales con gran frecuencia. Algo a lo que intentó poner punto final al refugiarse en la pornografía, sin llegar a imaginar que ésta le causaría una nueva y peligrosa adicción: “Lo que hacía era poco saludable, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, había llegado a consumirla hasta cinco veces al día. Quería practicar la abstinencia y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”, desvelaba la esposa de Will Smith hace tres años, dando total visibilidad a un tema que afecta a miles de personas a diario: “Somos muy abiertos en nuestra familia nos gusta poner todos los tópicos sobre la mesa”, declaraba, admitiendo que mantuvo una charla muy seria con su hija Willow sobre el consumo de estos materiales.

Estas declaraciones tuvieron lugar justamente antes de que Pinkett pasara por el altar para darse el “sí, quiero” con el intérprete de El Príncipe de Bel-Air. Un enlace que también ha estado en entredicho recientemente, cuando ha vuelto a publicarse una aparición de la actriz en la que no tenía reparo alguno en confesar no haber estado convencida de unirse matrimonialmente con Will: “Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada”, confirmaba la protagonista, asegurando además estar “muy molesta” por tener que casarse en una boda que, según su propia progenitora, “fue horrible”.

Por si fuera poco, y pese a que la polémica se desencadenó principalmente por la desmesurada defensa de Will Smith hacia su esposa, Jada consideró que su marido “lo exageró todo”, lamentando profundamente que la broma de Chris Rock no llegara a buen puerto: “Fue en el calor del momento y fue él el que exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada, comentaba una fuente cercana a la pareja para Us Weekly, desatando aún más un fuego que parece avivarse aún más con el paso de los días.