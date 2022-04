La bofetada de Will Smith a Chris Rock en plena gala de los Oscar sigue siendo el tema estrella de todos los rincones del planeta. Pese a haber pasado dos semanas del incidente, cada vez son más las teorías que salen a la luz sobre qué habría podido ocurrir para que el ganador de la estatuilla adoptara esa posición agresiva, mientras que el humorista se mostró completamente confundido y continuó con su guion como si nada hubiera sucedido.

Aunque ya se ha dejado entrever que la reacción del presentador pueda ser la consecuencia de ciertos trastornos en su personalidad, ha sido ahora cuando Max Burns, un conocido periodista de Nueva York, ha explicado a través de su Twitter el que podría ser el porqué de la brusquedad del marido de Jada Pinkett. Y es que, según el comunicador, Smith se habría visto “obligado” a golpear a Chris Rock por la Cienciología, de la que el actor nunca se ha declarado seguidor directamente, aunque sí lo ha hecho su esposa, que supuestamente habría llegado a pagar miles de euros para conseguir el máximo grado de reconocimiento en esta religión. De hecho, fuentes cercanas a la pareja han asegurado que el matrimonio estaría subvencionando a la escuela de cienciología New Village Leadership Academy.

La información del periodista no ha quedado ahí, habiendo confesado que Will acudía de manera frecuente a ciertos cursillos en los que habría recibido lecciones sobre cómo reaccionar a situaciones extremas como la vivida en los Oscar. Y es que, el comunicador ha asegurado que “bajo sus criterios, la bofetada era la única respuesta aceptable. Ante la inacción, un cienciólogo puede recibir una bofetada como castigo por parte de un miembro de rango superior”, señalaba. Un testimonio que ha corroborado echando la vista atrás y haciendo referencia a Tom Cruise, quien también sería fiel seguidor de la Cienciología y habría tomado ciertas actitudes un tanto cuestionables. Al parecer, en la última entrega de Misión Imposible, el intérprete no tuvo reparo en gritar ferozmente a todo su equipo, quienes supuestamente no estaban siguiendo a rajatabla las normas de higiene y seguridad para evitar el covid: “Si les veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos. No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca! Puedes decírselo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No va a tener comida sobre su mesa ni a pagar su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches: ¡el futuro de esta puta industria”, concluía el actor, algo que Max Burns califica como “uso de la escala de tono” en la Cienciología para dar una mayor seguridad a quien lo utiliza.

Sea como fuere, lo cierto es que Will Smith tendrá que pagar por su cuestionable actitud y la Academia ya se ha encargado de que lo haga. Recientemente, la organización lanzó un comunicado en el que aseveraba que el actor “no podrá participar en ningún evento o programa, en persona o de forma virtual” que tenga que ver con ellos, por un “periodo de 10 años, a partir del 8 de abril”. Una resolución que cuenta con detractores y partidarios a partes iguales, pero que parece ser inamovible.