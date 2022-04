Jada Pinkett da la espalda a Will Smith tras su ingreso en rehabilitación

Desde que Will Smith protagonizara uno de los momentos más polémicos de la ceremonia de los Oscar han sido muchas las consecuencias que se han producido en torno al bofetón que propinó a Chris Rock en medio de la gala a raíz de un chiste poco apropiado sobre su mujer, Jada Pinkett.

El actor, ganador del Oscar a Mejor Intérprete por cierto en dicha gala, no ha dudado en pedir disculpas por su comportamiento, ha renunciado a su puesto en la Academia y hasta ha ingresado en un centro de rehabilitación para afrontar sus problemas de agresividad.

Sin embargo, la reacción de la verdadera protagonista, Jada Pinkett, objeto de la burla de Chris Rock que desató la ira de Smith ha sido muy diferente. Mientras que en un primer momento Jada publicó en su perfil de Instagram una fotografía en la que aseguraba que era “tiempo para sanar”, desde entonces su actitud ha cambiado, sobre todo tras el ingreso de Will Smith en la clínica de rehabilitación.

La revista americana Us Weekly ha publicado las declaraciones de una fuente muy cercana a Jada Pinkett y su familia, según las cuales la esposa de Will Smith está un poco molesta con la situación. Tal como la publicación ha podido confirmar, Jada Pinkett considera que su marido “lo exageró todo” y lamenta profundamente que la broma por parte de Chris Rock acabara en un altercado tan desafortunado e inapropiado. “Fue en el calor del momento y fue él el que exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reacción de forma exagerada”, ha comentado la fuente, que deja claro que ambos, tanto Will Smith como su mujer están de acuerdo con el mal comportamiento por parte del ganador del Oscar.

Esta misma persona asegura que Jada Pinkett o entiende la actitud que mostró Will Smith, sobre todo porque ella no es una mujer que necesite que la defiendan, mucho menos de esa manera y por una broma ridícula: “ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, ha declarado.

La defensa de Pablo Motos

Una de las personas que más relación mantiene con Will Smith es Pablo Motos. El presentador no ha dudado en salir en defensa del intérprete durante la presentación de la película sobre Laura Pausini: “cuando alguien mete la pata o cuando alguien necesita un castigo, el castigo tiene que ser proporcional. Y me parece que el castigo es desproporcionado. Me sorprendió mucho, como a todo el mundo, y él es el primer sorprendido con lo ocurrido. Will es una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida, de las mejores personas que he conocido en mi vida y es cualquier cosa menos una persona violenta. Ha metido la pata y ahora tiene que recuperarse. Si necesita ayuda, la necesita”, ha sentenciado.