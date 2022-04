Will Smith reaparece en un viaje espiritual en la India

Will Smith vuelve a ser noticia. Casi un mes después del comentado episodio de los Premios Oscar donde el actor abofeteó a Chris Rock por un chiste de mal gusto sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett, este ha reaparecido públicamente alejado de Hollywood.

El protagonista de El príncipe de Bel-Air se ha dejado ver por Mumbai, una de las principales ciudades de la India. Aunque los detalles de su visita no han trascendido, el Hindustan Times asegura que el actor se habría desplazado hasta allí para reunirse con Sadhguru, un líder espiritual que Smith sigue desde hace tiempo. Esta reaparición tras varias semanas alejado del foco mediático supondría que el marido de Jada estaría buscando la tranquilidad y la normalidad fuera de Estados Unidos.

Will Smith travels to India following Oscars slap controversy https://t.co/kFQESoiLf1 pic.twitter.com/Lmg58FTWEd — Page Six (@PageSix) April 23, 2022

El viaje espiritual llega tan solo a una semana de cumplirse un mes del acontecimiento que dio un giro de 180 grados a su vida. El actor de En busca de la felicidad protagonizó el momento más comentado de la gala de los Oscar cuando, molesto por un chiste de Chris Rock hacia su mujer, Smith no se lo pensaba dos veces y subía al escenario para propinarle una sonora bofetada que dejó atónitos tanto al propio Rock como al resto de la audiencia. Tan solo unos días después, el ganador del Oscar a Mejor Actor Protagonista daba un paso atrás y, teniendo en consideración la investigación que la Academia había abierto contra él, decidió usar sus redes sociales para condenar su propia actitud, pidiendo perdón al afectado y mostrando su arrepentimiento por lo sucedido. Pero sus disculpas de poco sirvieron, pues la Academia de Hollywood hizo lo propio y tomó represalias contra el actor, invitándole a que enviara una declaración escrita sobre su conducta mientras esta tomaba las medidas disciplinarias pertinentes. Fue entonces cuando el actor tomó una decisión irreversible: abandonar la Academia de Hollywood. “Entonces, renuncio a mi membrecía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier consecuencia adicional que la Junta considere apropiada. El cambio lleva tiempo y estoy comprometido a hacer el trabajo, para asegurarme de que nunca más permitiré que la violencia supere a la razón”, manifestó en un comunicado oficial.

Tras tomar la drástica decisión que ha cambiado su vida -al menos la laboral- el intérprete de Siete almas ingresaba por decisión propia en una clínica de rehabilitación para poder gestionar todo el estrés que estaba sufriendo desde los míticos galardones. Una determinación tomada tras el revuelo de su actuación, un acto que él mismo calificó como “violencia venenosa y destructiva”. Desde entonces, el actor ha vivido un verdadero calvario, pues el viento no ha dejado de soplar en su contra. A esto se suma el azote de la cultura de la cancelación, una práctica que supone el ostracismo para quien la sufre por una acción o comentario considerado como inapropiado. Así, desde que el actor de Men in black se convirtiera en el foco de todas las miradas, al menos cinco proyectos en los que participaba se habría cancelado o pospuesto, suponiendo esto un declive en su trayectoria profesional como nunca antes había sucedido.

La madre de Chris Rock se pronuncia

Cuando parecía que todo se estaba apaciguando, un nuevo revuelo ha vuelto a poner a Will Smith en el ojo del huracán. Esta vez ha sido la madre de Chris Rock quien se ha pronunciado y, hablando con WIS en exclusiva, ha expresado su punto de vista tras lo ocurrido. «Cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos pero especialmente a mí. Cuando pegas a mi hijo, me pegas a mí», ha confesado Rose Rock para el medio citado.

Ante el veto a Smith durante diez años en los eventos de la Academia, Rock ha respondido con sorna: “¿Qué se supone que significa? No es que vayas todos los años”. Además, la madre del afectado ha manifestado que una disculpa no es suficiente para su hijo: “Me siento muy mal porque nunca se disculpó. Su gente escribió un artículo y dijo ‘me disculpo con Chris Rock’, pero algo así es personal. Hay que tender la mano”. Aún así, y a pesar de estar en contra de tal acontecimiento, Rose ha confesado que no deberían quitarle el Oscar a Will por El método Williams, además de asegurar estar muy orgullosa de su hijo por mantener la compostura.