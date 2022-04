La última gala de los premios Oscar sigue estando en boca de todo el mundo. Dos semanas después de haber tenido lugar la bofetada de Will Smith a Chris Rock en pleno Dolby Theater de Los Ángeles, muchos han sido los que se han interesado por conocer la opinión que Jada Pinkett tenía sobre lo sucedido ya que, al fin y al cabo, el incidente tuvo lugar a causa de un chiste del presentador sobre el look de la actriz.

Para sorpresa de todos, la esposa del ganador de la estatuilla adoptó una postura que nadie esperaba, aseverando que ella “no necesita protección de nadie”, y tampoco de su marido. De hecho, una fuente cercana al matrimonio desveló el contenido de la conversación que habría mantenido Jada con Will tras la bofetada: “Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, no necesita que la protejan. Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas. Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él exageró”, añadía. Un testimonio que deja entrever que, tal vez la pareja no estaría pasando por su mejor momento, pese a que la reacción de Smith daba a entender que la conexión con su esposa iba más allá de lo que mostraban públicamente.

Por si fuera poco, ha sido ahora cuando Pinkett ha vuelto a acaparar el foco mediático al hacerse viral un vídeo en el que afirma no haber querido casarse nunca con el protagonista del príncipe de Bel-Air. Fue durante una entrevista en el programa Red Table Talk, en 2018, cuando Jada se sentó a conversar, en compañía del propio Will, de su hija Willow y de su madre, Adrienne Banfield, sobre su historia de amor, la cual no parece haber sido de color de rosa: “Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada”, confesaba la protagonista en cuestión, admitiendo además que estaba “muy molesta” por tener que casarse en una boda que, según su progenitora, “fue horrible”. Unas palabras que evidencian que el matrimonio no habría sido todo lo idílico que parecía.

Sea como fuere, lo cierto es, que desde la madrugada del sonado día 27 de marzo, Jada no ha querido hacer declaración alguna sobre la actitud de su marido en la gala de los Oscar. Una manera de protegerle tras el gran número de críticas que ha recibido en tan solo catorce días. De hecho, la bofetada le salió bastante cara a Will, siendo vetado por la Academia en los eventos que ésta organice de cara a la próxima década. Así lo confirmó la propia organización a través de un comunicado que no ha estado exento de polémica: “La Junta ha decidido que, durante un periodo de diez años desde el 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no le sea permitido asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluyendo, pero no limitándose a los Oscar”. Un documento firmado por el presidente y la CEO que ha contado con detractores y partidarios de todos los rincones del planeta.