Will Smith ingresa en una clínica de rehabilitación tras el altercado de los Oscar

Will Smith no puede más. El actor, que fue el protagonista indiscutible de los premios Oscar 2022 por el bofetón que le propinó al presentador de la gala, Chris Rock, no deja de recibir malas noticias después de aquel injustificable altercado, pues algunos de sus trabajos se han puesto en jaque. Smith ha tomado la decisión de ingresar en una clínica de rehabilitación para así poder gestionar todo el estrés que está sufriendo desde los míticos galardones. Así lo ha revelado el diario británico The Sun, donde cuentan que el intérprete se encuentra muy afectado con su actuación y es por eso, por lo que necesita ayuda de profesionales. «Will está muy afectado. Recibirá ayuda para lidiar con el estrés», ha revelado una fuente en el medio citado.

Medios internacionales se han hecho eco de la noticia y han asegurado que la determinación de acudir a un centro de ayuda ha sido por decisión propia de Will Smith. El lugar elegido es una clínica de lujo situada en Estados Unidos que frecuentan personas que cuentan con un alto poder adquisitivo. Por el momento, no han transcendido más datos sobre cuánto tiempo permanecerá ingresado y cuáles serán sus funciones a partir de ahora.

Después de levantarse de su butaca para dar una bofetada a Rock en plena gala por una broma sobre la estética de su mujer, que padece alopecia femenina, el actor pedía perdón a través de las redes sociales en un comunicado. “Mi comportamiento en los Oscar fue inaceptable e inexcusable. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué”, comenzaba diciendo.

Fue él mismo, quien calificó su acto como una “violencia venenosa y destructiva”. “Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, añadía haciendo autocrítica tras lo ocurrido. “Una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, sentenciaba la misiva.

Mientras Chris Rock se mantiene en un segundo plano, su hermano Kenny ha hecho unas declaraciones. “Me duele verlo una y otra vez, porque has visto a un ser querido siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto”, ha explicado en Los Ángeles Times.

También, ha insistido en que no cree en las palabras de Will y ha asegurado que el comunicado del actor no fue emitido por voluntad propia, sino por sus asesores. «No creo que fuera genuino. Creo que su publicista y las personas que trabajan para él probablemente le aconsejaron que hiciera eso», ha expresado Kenny muy molesto.

El silencio de Jada Pinkett

Por otro lado, Jada Pinkett está siguiendo la misma fórmula del silencio por la que optó desde el día del incidente. Su última publicación en Instagram tiene fecha del 29 de marzo y tampoco se encuentra activa vía stories.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)

«Esto es una temporada de curación y estoy aquí para ello», dijo en dicho post, que tuvo una gran acogida por parte de sus seguidores.