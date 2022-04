Lo que parecía una escena de una película de ficción terminó por ser algo real. La madrugada del lunes se celebraron los conocidos y prestigiosos premios Oscar en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Si bien la jornada transcurrió con normalidad, durante la gala se vivió un incidente que acaparó la mayor parte de los titulares de los días posteriores. Chris Rock, presentador de los galardones, hizo una broma sobre la estética del peinado de Jada Pinkett, mujer de Will Smith. Algo que no hizo nada de gracia a la empresaria que mostró su desacuerdo poniendo un gesto de circunstancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)

Fue entonces, cuando el intérprete se levantó de su butaca y se dirigió hacia el escenario donde estaba Rock. Sin mediar palabra Will le propinó un bofetón al maestro de ceremonias. Episodio que la opinión pública ha criticado en todas las partes del mundo. Pero ¿sabía Chris Rock que Jada luce la cabeza rapada por una enfermedad? De ahí, la reacción injustificable de Smith, que más tarde pidió disculpas a través de un comunicado emitido a través de las redes sociales.

Jada luce su cabello así no por estética, sino porque padece alopecia femenina desde hace varios años. Fue ella misma quien confesó en 2018 durante una entrevista en el programa Red Table Talk, presentado por su madre, que tenía que hacer frente a esta enfermedad. Después del revuelo que se ha generado con todo este entramado, la revista People dio a conocer que la empresaria ha hablado con total naturalidad de este problema a través de Tik Tok, compartiendo un vídeo que tiene como título lo siguiente: “Estate orgullosa de tu corona #iamnotmyhair #hairjourney”. “Siendo una mujer negra y lidiando con el pelo en Hollywood, en la época en la que me crié, tener tu pelo lo más europeo posible era siempre la cosa, y eso fue realmente un reto, ya sabes, porque me gustaba mi pelo salvaje y rizado”, dijo Pinkett.

“Pero nadie quería eso, así que siempre tuve que peinarme de formas que no me parecían naturales porque estoy tratando de jugar al juego. Así que, si estoy haciendo una portada, todo el mundo es como, ‘No, queremos tu pelo liso y fluido’, cuando es como, ‘Está bien, genial, pero eso no es realmente lo que le gusta hacer a mi cabello’”, comentó. Antes de finalizar el clip, Jada confesó que “tuve que aprender a tener el valor de decir: ‘No, no voy a hacer eso’. Por eso hoy me siento libre: me importa un bledo lo que piense la gente de mi cabeza calva. Porque, ¿adivinen qué? Me encanta”.

Pese a que no le gustó el comentario de Chris Rock en los Oscar, Jada no ha tenido inconveniente en mostrarse tal y como es. Prueba de ello, son las numerosas fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram o las veces que ha aparecido con la cabeza completamente rapada en un acto público. Pinkett se muestra segura ante las críticas, pero no ha dudado en mostrar su desacuerdo cuando han intentado ridiculizarla por un problema que tiene tanto ella como otras mujeres.