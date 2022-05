Ramoncín estalla en redes sociales contra ‘Cuéntame cómo pasó’

Ramoncín ha estallado en su perfil de Instagram. El origen del motivo por el que el cantante de rock se ha mostrado molesto tiene que ver con un comentario que se dijo en uno de los episodios de Cuéntame cómo pasó, serie de TVE. “Dile que echas de menos a la niña y le pides perdón. Aunque no sepas por qué. Los hijos terminan agradeciendo. Pero cuando ven estas cosas se enrarecen y luego de mayores salen… mira Ramoncín”, decía en el guion. Palabras que no sentaron nada bien al artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RAMONCÍN (@ramoncindiabloofficial)

A golpe de comunicado, ha dejado patente su postura compartiendo una fotografía en la que saca a relucir el artículo 18 de la Constitución Española. “El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es un derecho fundamental objeto de especial protección en nuestra Constitución”, se puede leer. Acto seguido, el cantante ha añadido que es un fiel seguidor de la ficción protagonizada por Imanol Arias y Ana Duato. “Sigo la serie desde el primer día (y la defiendo, no solo la ficción, lo sabes bien Imanol) pero tanta lealtad no va a impedirme indagar si habéis cometido algún reproche civil o de otra índole. El moral, desde luego, está en los más bajos índices posible”, ha arrancado.

«Por cierto, el Ramoncín de 1994 llevaba desde 1988 luchando por los derechos de los guionistas, incluidos estos, y sus retribuciones. Y por esos años, igualmente, dediqué muchos esfuerzos, junto a otros, para que los actores tuviesen una entidad que protegiese también sus derechos y que, a día de hoy, perciban una retribución por sus interpretaciones en los medios audiovisuales, aunque sean tan lamentables como lo que ya se ha expuesto», ha finalizado el escrito que ha sido de lo más aplaudido en la Red.



Como era de esperar, el debate se ha abierto y la publicación ha alcanzado un gran número de interacciones.” Fui a ver la noticia cuando leí tu post. ¡Qué bárbaros! Pues muchos padres desearían que sus hijos logren la mitad de lo que has logrado tú. Hasta fuera de tus fronteras. Hay personas que te admiramos, no solo por tu talento musical, también por tu cultura. El nivel intelectual del que eres dueño es para admirar al más erudito. Escucharte hablar es una delicia para los que amamos”, ha comentado una usuaria apoyando así el alegato de Ramoncín. «Es lamentable que se recurra a la ofensa y el menosprecio de una forma tan gratuita. No sé en qué mundo vivimos… qué falta de inteligencia, elegancia y creatividad para hacer un diálogo… Un abrazo Ramón», ha indicado un seguidor. Hay quienes afirman que el tono de lo que se dijo en la serie era jocoso. «Un poco de sentido del humor, amigo», dice por su parte otro internauta.