Cinco columnas compuestas por más de 1.500 tractores provenientes de toda España colapsarán las entradas a Madrid el miércoles. Así, los agricultores protestarán por el pacto entre la Unión Europea (UE) y Mercosur y por la nueva Política Agraria Común (PAC) que elabora Bruselas. Los trabajadores del campo llevan días trasladándose a la capital, sobre todo aquellos que proceden de las zonas más alejadas del país. Ahora, se concentran en cinco puntos desde los que partirán mañana hacia la ciudad capitalina.

1. Columna de Torrejón de la Calzada

Por un lado, los tractores saldrán desde Torrejón de la Calzada. Partirán desde Torrejón de Velasco por la M-404, así como desde la Rotonda de Prefabricados Delta Humanes en Humanes de Madrid, para circular hasta Griñón por la M 407 y de ahí hasta el punto de concentración en dicha localidad.

La columna de tractoras de Torrejón de la Calzada entrará en la Comunidad de Madrid por la Autovía de Toledo (A-42), continuará por la A-42 durante varios kilómetros hasta tomar la salida 4, correspondiente al acceso a la Plaza de Fernández Ladreda. Se incorporará a la Plaza Elíptica y seguirá por la Calle Marcelo Usera, Calle del Vado de Santa Catalina y Pasaje de la Canalización, cruzando el Puente de Andalucía, Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, Calle de Embajadores, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Calle de Bailén, Plaza de España, Calle de la Princesa, Alberto Aguilera, Calle Carranza, Calle Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, donde confluirá con la ruta procedente de El Espinar.

Cuando se inicie la manifestación, circulará hasta la Plaza de Colón por la Calle Génova para seguir el recorrido urbano. La llegada de esta columna está prevista a las 10:00 horas. Estará compuesta por 500 tractores y 25 vehículos de apoyo, además de un camión que transporta el equipo de sonido y una plataforma arrastrada por uno de los tractores.

2. Columna de Guadalajara

Por otro lado, está la ruta que parte desde Guadalajara. Esta columna partirá de la C/ Francisco Aritio, 150 desde donde se incorporará a la vía de servicio de la A-2, para coger más adelante la propia autovía en dirección a Madrid. Avanzará por la autovía A-2 hasta Avenida de América, proseguirá por la Calle María de Molina, Calle de Serrano y Calle de Goya hasta alcanzar la Plaza de Colón, donde confluye con la ruta procedente de Robregordo. Su llegada también está prevista a las 10:00 horas y está compuesta por 150 tractores y 8 vehículos de apoyo.

3. Columna de Segovia

Por otra parte, están los tractores que llegarán a Madrid desde Segovia. Estos saldrán de El Espinar por la carretera SG-500, continuarán hacia la carretera N-VI, avanzando en sentido Madrid. Avanzarán por la N-VI hasta enlazar con la autovía A-6 en dirección a la capital, sin utilizar tramos de autopistas de peaje.

A la altura de Guadarrama se incorporará una columna de tractores (unos 10) procedentes de El Escorial mediante la carretera M-600. También se incorporará a la ruta otra columna (30 tractores) que partirá de Navalcarnero y circulará por la M-600 pasando por Sevilla la Nueva, Brunete y Villanueva de la Cañada y seguirá hasta Villanueva del Pardillo por la M-503, continuará hasta Majadahonda por la M-508 y hasta El Plantío por la M-851, para incorporarse a la A6 desde la M-505.

Los tractores seguirán por la A6 hasta tomar la salida 9 correspondiente al acceso a la carretera M-500 (Carretera de Castilla). Continuarán por la M-500, atravesando el Puente de los Franceses, Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens (bordeando el Parque del Oeste), Calle Francisco y Jacinto Alcántara, Calle Marqués de Urquijo, Calle Alberto Aguilera, Calle Carranza, Calle Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, donde confluirá con la ruta procedente de Torrejón de la Calzada. Desde ahí, cuando se inicie la manifestación, circularán hasta Plaza de Colón por la Calle Génova, para seguir con el recorrido urbano. La llegada de esta columna está prevista a las 10:00 horas y está compuesta por 300 tractores y 15 vehículos de apoyo.

4. Columna de Robregordo

Luego están los tractores que salen desde Robregordo hacia Madrid. Estos entrarán por la A-1 (E-5) manteniéndose en dicha vía durante todo el trayecto interurbano. Durante el trayecto se incorporarán tractores procedentes de Braojos de la Sierra y Buitrago de Lozoya, desde Prádena del Rincón y Mangirón por la M-125 y la M-135; así como desde Braojos y La Serna del Monte por la M-976 y también desde Rascafría, Alameda del Valle y Lozoya por la M-604, incorporándose a la A-1 a la altura de Lozoyuela (unos 20 tractores).

A la altura de Fuente El Fresno se incorporarán tractores procedentes de Torrelaguna que circularán por la M-320 hasta Talamanca del Jarama y posteriormente por la M-103, pasando por Valdetorres del Jarama y Fuente el Saz del Jarama para llegar a Algete. A Algete llegará también una columna desde Daganzo de Arriba y Cobeña por las carreteras M-11 y M-103, y ya desde Algete partirán para entrar juntos a la A-1 por la M-100 (compuesta por unos 30 tractores).

El recorrido continuará por la A-1 hasta enlazar con la M-30, tomará la salida 2 acceso a la Avda. de Pío XII, Calle Príncipe de Vergara, Calle de Goya y Plaza de Colón, donde confluirá con la columna procedente de Guadalajara. La llegada está prevista a las 10:00 horas y la ruta compuesta por 300 tractores y 15 vehículos de apoyo.

5. Columna de Arganda del Rey

Por último, está la columna de Arganda del Rey, que iniciará el recorrido en dirección oeste por la Avenida de Madrid correspondiente a la carretera N-III. Desde ese punto tomará el ramal de acceso a la autovía A-3 (E-901) en dirección a Madrid. Se incorporará a esta ruta una columna de unos 20 tractores que partirán de San Martín de la Vega, discurriendo por la M-506 y la M-832.

La columna avanzará por la A-3 hasta el entorno urbano de Madrid, y continuará por la Avenida del Mediterráneo, Avenida de Menéndez Pelayo, Calle de O’Donnell, Calle de Alcalá y Plaza de la Independencia, donde esperará hasta la llegada del resto de columnas que parten de la Plaza de Colón. La llegada está prevista a las 10:00 horas. Está compuesta por 200 tractores y 12 vehículos de apoyo.

Tractores en Madrid por Mercosur

La movilización tendrá su origen en diversas entradas de la capital de España y confluirá en el centro de Madrid, paralizando la ciudad con numerosos tractores y manifestantes agricultores que harán fuerza frente al acuerdo entre la UE y Mercosur.

No obstante, los representantes de los trabajadores del campo insisten en que tienen muchas más reivindicaciones. Por ejemplo, los agricultores también protestarán por el recorte del 20% de las ayudas en la futura Política Agraria Común (PAC).

Por otro lado, también están protestando por los «costes disparados y los precios hundidos» del sector: «El campo no aguanta más». Según ellos, se está produciendo «a pérdidas mientras otros hacen negocio», por lo que exigen «precios justos en origen para garantizar alimentos asequibles al consumidor».