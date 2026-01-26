Más de 1.500 tractores y 8.000 agricultores y ganaderos colapsarán Madrid el próximo 11 de febrero, según las previsiones de Unión de Uniones, la segunda organización agraria más representativa de España. En concreto, los manifestantes se dividirán en cinco columnas que entrarán por diferentes partes de la capital, repartiendo las protestas por múltiples calles y plazas de la ciudad. El principal motivo de esta movilización es el pacto entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, aunque las reivindicaciones son múltiples.

Así, los tractores entrarán en Madrid desde cinco partes: Torrejón de la Calzada, Robregordo, Arganda del Rey, El Espinar (Segovia) y Guadalajara. Los organizadores aseguran que esto está acordado con la Delegación del Gobierno. La primera intención era que las concentraciones convergieran en un mismo lugar, pero dado el número de participantes previstos se ha tenido que distribuir.

De hecho, además de los vehículos agrarios, alrededor de 100 autobuses de toda España llegarán a la capital para llevar a cabo la manifestación masiva. Unión de Uniones considera que «las movilizaciones están más que justificadas».

Las protestas transcurrirán desde la Plaza de Colón hasta la puerta del Ministerio de Agricultura, donde habrá un acto reivindicativo con las intervenciones de todas las organizaciones territoriales de la asociación. «Aunque el cortejo en sí comenzará en la Plaza de Colón, los tractores se irán uniendo en diversos puntos, pues se tiene prevista la entrada en la capital de hasta cinco columnas», explican.

Los tractores que tomarán Madrid

Por un lado, las columnas procedentes de Torrejón de la Calza y El Espinar se situarán en Alonso Martínez, por otro, los que vienen de Guadalajara y Robregordo llegarán a la Puerta de Alcalá. «Una vez la comitiva avance desde Colón, se pondrán en marcha las columnas situadas en Alonso Martínez y se les unirá la de la Puerta de Alcalá», aseguran.

Es decir, la movilización tendrá su origen en diversas entradas de la capital de España y confluirán en el centro de Madrid, paralizando la ciudad con numerosos tractores y manifestantes agricultores que harán fuerza frente al acuerdo entre la UE y Mercosur.

No obstante, los representantes de los trabajadores del campo insisten en que tienen muchas más reivindicaciones. Por ejemplo, los agricultores también protestarán por el recorte del 20% de las ayudas en la futura Política Agraria Común (PAC). En ese sentido, Anastasio Yébenes, responsable de la organización, ha reivindicado que lo que debería de estar haciendo Bruselas es «subirlas un 10%», en vez de rebajarlas.

Por otro lado, Unión de Uniones también está protestando por los «costes disparados y los precios hundidos» del sector: «El campo no aguanta más». Según ellos, se está produciendo «a pérdidas mientras otros hacen negocio», por lo que exigen «precios justos en origen para garantizar alimentos asequibles al consumidor».

Otra de las reivindicaciones es la lucha contra «la emergencia sanitaria en la ganadería», pues están sufriendo «falsos positivos, sacrificios, inmovilizaciones…». «Tan perjudicial es la enfermedad como los protocolos sanitarios, hay que cambiarlos», defienden.

Por último, los trabajadores del sector primario consideran que no hay «rentas dignas», algo que provoca que los «jóvenes huyan del campo». «Casa explotación que se cierra es un paso más hacia un pueblo que se vacía», consideran.

Además, los agricultores no piensan cesar sus protestas tras la gran manifestación del 11 de febrero. «Nos quedan dos meses de recorrido», ha asegurado Luis Cortés, líder de Unión de Uniones. De hecho, no piensan quedarse sólo en Madrid, sino extender las protestas con tractores a otros lugares de España.