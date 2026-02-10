El buque español ‘Audaz’ intercepta el barco militar de asalto ruso ‘Aleksandr Otrakovsky’ en el Estrecho

El buque Audaz de la Armada Española localizó y monitorizó a un buque ruso de asalto anfibio, el Aleksandr Otrakovsky, que navegaba por el Estrecho de Gibraltar a principios de febrero, según ha informado este martes el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El buque Aleksandr Otrakovsky transitaba desde el Atlántico con destino al Mediterráneo oriental, y la operación de seguimiento se llevó a cabo en la vertiente mediterránea del Estrecho de Gibraltar, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El seguimiento de buques extranjeros no pertenecientes a la OTAN es una práctica habitual de la Armada, que permite mantener vigilancia constante y control sobre las aguas de soberanía española, así como garantizar la seguridad en puntos clave de tránsito naval.

¿Qué hace el buque ‘Audaz’?

El buque Audaz es un barco de la patrulla oceánica de la Armada Española, perteneciente a la clase Meteoro. Este tipo de buque combina capacidades de vigilancia, control marítimo, intervención y operaciones de seguridad, convirtiéndose en un activo estratégico para España en aguas nacionales e internacionales.

Como miembro de la clase Meteoro, está diseñado para operar en misiones de presencia, vigilancia y disuasión, incluyendo control de tráfico marítimo, protección de zonas económicas exclusivas y apoyo a misiones internacionales de la OTAN y la Unión Europea.

El Estrecho de Gibraltar conecta el océano Atlántico con el Mediterráneo y es una vía crítica para el tráfico marítimo comercial y militar internacional. En este contexto, la presencia del ‘Audaz’ tiene como objetivo garantizar la seguridad, ejercer control y recopilar información relevante sobre las unidades navales que atraviesan la zona, protegiendo los intereses estratégicos de España.

Esta operación se enmarca dentro de la misión general del BAM Audaz, que consiste en operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en aguas de interés nacional, incluyendo las zonas cercanas a las islas Chafarinas y el norte de África. Estas patrullas permiten asegurar la soberanía española, mantener la seguridad en puntos críticos y demostrar la capacidad operativa de la Armada para actuar ante cualquier eventualidad en el ámbito marítimo.

El buque Aleksandr Otrakovsky

El Aleksandr Otrakovsky (hull number 031) es un buque de asalto anfibio de la clase Ropucha (Proyecto 775) perteneciente a la Flota del Norte de la Armada rusa. Clasificado como LSTM/BDK (Large Landing Ship / Bolshoy Desantnyy Korabl), este tipo de buque está diseñado específicamente para operaciones de desembarco anfibio, transporte de tropas, vehículos y tanques, convirtiéndolo en un componente clave de las capacidades de proyección de fuerza de Rusia.

El Aleksandr Otrakovsky ha sido desplegado frecuentemente en misiones de expedición internacional, con especial atención al Mediterráneo y la costa de Siria, donde participa en ejercicios, despliegues logísticos y operaciones de transporte de unidades terrestres. Su diseño le permite operar tanto en puertos de gran infraestructura como en playas abiertas para desembarcos directos, lo que lo convierte en un activo estratégico para la proyección de poder ruso en zonas de interés.

Construido en el Astillero de Gdańsk, Polonia, y originalmente designado como SDK-55 o BDK-55, el buque fue comisionado en 1978 y renombrado como Aleksandr Otrakovsky en 2001. A lo largo de su trayectoria, ha participado en ejercicios multinacionales y operaciones de larga duración, incluyendo campañas en el Ártico y despliegues prolongados frente a Noruega y otras regiones del norte de Europa. Estas misiones le han permitido consolidar su papel dentro de la estrategia anfibia de Rusia, demostrando capacidad de transporte de tropas y vehículos en escenarios complejos.