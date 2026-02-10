Vox pide cerrar el CETI de Ceuta ante el «colapso absoluto» y Hamed les ataca utilizando a Dani Rovira

Vox Ceuta ha exigido este lunes el cierre del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), al que ha calificado de «colapsado» y de estar en una situación «absolutamente insostenible». La formación responsabiliza directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus políticas de regularización masiva, que según Vox, «han alimentado un efecto llamada» que multiplica la presión sobre la ciudad autónoma.

El presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha denunciado el deterioro progresivo del CETI, apuntando a la saturación, la falta de personal, las condiciones indignas de atención y denuncias por insalubridad. Además, ha alertado de presiones al ámbito sanitario y ha afirmado que la situación del centro afecta ya a la seguridad de los trabajadores y a la convivencia en las zonas cercanas.

Redondo ha criticado también al Partido Popular por «legitimar» las políticas de inmigración del Ejecutivo socialista. «Mientras se tolera el origen del problema, se pide más dinero para gestionar las consecuencias», ha reprochado. Vox reclama una postura firme y la agilización inmediata de las expulsiones de inmigrantes ilegales, y exige una mayor presión diplomática por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos para que acepte las devoluciones.

El partido advierte de que el colapso del CETI se ha extendido al entorno, afectando directamente a los vecinos de las urbanizaciones colindantes, «que ven alterada su convivencia por un dispositivo desbordado y sin control». Vox considera que la única solución viable es el cierre definitivo del centro.

En materia de seguridad, Vox exige el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con más medios y efectivos, así como el envío urgente de recursos para blindar el control fronterizo. Además, reclama que Marruecos asuma su responsabilidad en el control de la inmigración subsahariana en tránsito por su territorio y que impida concentraciones junto a la frontera.

«Defender nuestras fronteras, la seguridad de los vecinos y la dignidad de los trabajadores del CETI exige actuar ya con determinación y sin ambigüedades. No caben parches ni soluciones cosméticas», ha sentenciado Vox Ceuta.

Fatima Hamed, como suele ser habitual, ha atacado a Vox por su propuesta de cerrar el citado CETI de Ceuta. «Vox dice que quiere acabar con la migración cerrando el CETI de Ceuta. El abuelo de Dani Rovira aplicaba la misma lógica para acabar con el hambre y la pobreza. La diferencia es que el monólogo de Dani Rovira tenía gracia y la ultraderecha no», ha espetado la diputada islamista.