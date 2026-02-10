Un cetrero aragonés aconseja a los agricultores sobre las virtudes de este ave: «Se comen 1000 roedores al año»

En el país, los roedores representan una de las mayores amenazas para cultivos como los cereales (trigo y cebada), viñedos, olivar y frutales, con especial incidencia en Castilla y León. Allí, los agricultores llevan años viendo cómo parte del trabajo se pierde antes incluso de poder hacer algo.

El principal responsable suele ser el topillo campesino. Se alimenta del cereal recién sembrado y de la hoja, pero el daño más serio llega cuando introduce el grano y los brotes en sus madrigueras. Ataca por debajo y por arriba. A eso se suma una reproducción rápida y descontrolada que, en poco tiempo, multiplica el problema y lo convierte en una plaga difícil de frenar.

La buena noticia la ha recordado Ricardo, cetrero aragonés y divulgador conocido en redes como @naturalezaragon. Él no habla de soluciones costosas ni modernas, sino de algo que ha funcionado durante décadas y que se ha ido dejando de lado: confiar en las aves rapaces como aliadas naturales del campo.

El ave que recomienda un cetrero a los agricultores para frenar la plaga de roedores

Ricardo empieza el vídeo con una pregunta sencilla: cuántos ratones crees que come un búho al año. Y enseguida da la respuesta. Un solo búho puede comerse alrededor de mil roedores, entre ratones y topillos, si tiene pareja. En temporada de cría, la cifra se dispara hasta los cuatro mil.

Con el cernícalo ocurre algo parecido. Pasa el día cazando, uno tras otro, sin descanso. Ratones de campo, pequeños topillos, lo que se mueva entre los surcos. Si alrededor del cultivo hay polluelos, la actividad se intensifica todavía más.

La recomendación de este experto es colocar cajas nido cerca de los campos para que estas aves se instalen, críen y hagan su trabajo. No hay que buscar maquinaria, ni productos químicos, ni grandes inversiones. Sólo espacio, algo de mantenimiento y respeto. Como medida de prevención, Ricardo insiste en cuidarlas y dejarlas actuar.

Cómo ayudan las aves rapaces a los agricultores

Contar con búhos y cernícalos se traduce en tener vigilancia constante sin necesidad de pagar. Una pareja de rapaces elimina miles de roedores en una sola temporada, con una eficacia que muchos tratamientos químicos no alcanzan. El agricultor reduce gastos en raticidas y evita aplicar venenos de forma repetida.

Además, los venenos para roedores no distinguen. Pueden afectar a otros animales, contaminar el agua o dejar residuos en el terreno. Las rapaces hacen ese mismo trabajo sin riesgos añadidos. Por otro lado, al controlar las poblaciones de roedores, también se reduce la transmisión de enfermedades como la tularemia, un problema real en zonas agrícolas.

Hay un beneficio menos visible, pero importante. Los productos cultivados con control biológico tienen mejor imagen y encajan con una agricultura más sostenible. Asimismo, menos topillos significa menos daños en sistemas de riego y menor erosión del suelo.

La diferencia entre lechuzas y cernícalos en el campo

No hay una especie mejor que otra, sino que se complementan. Mientras el cernícalo patrulla de día, la lechuza toma el relevo por la noche. La lechuza común basa casi toda su dieta en micromamíferos y durante la cría puede capturar cientos de topillos. El cernícalo, más activo a la luz del día, controla roedores e insectos grandes desde el aire, con ese vuelo fijo tan reconocible.

La combinación de ambas cubre las 24 horas. En cultivos de cereal, frutales, viñedos, alfalfa u olivares tradicionales, su presencia marca la diferencia. Colocar cajas nido en naves para lechuzas y postes o árboles aislados para cernícalos devuelve al campo un equilibrio que sirve como apoyo para los agricultores.