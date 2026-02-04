Un americano no se corta un pelo al defender a los agricultores extremeños: «No compres nada de fuera de España»

Los agricultores españoles se han quejado muchas veces de la competencia desleal que hacen otros países, y que pone en riesgo su economía. Una solución es consumir preferentemente producto marca España.

La base de esta teoría es que el ligero aumento de precio respecto a los productos extranjeros está más que compensado por la calidad inigualable que tienen los productos del campo español. Y no les falta razón.

Lo curioso es ver la forma en la que algunas personas defienden que sólo hay que consumir productos de España. Por ejemplo, es el caso del creador de contenido estadounidense Larry Shy Guy, que cuenta con más de 100.000 seguidores en TikTok.

Estadounidense defiende que sólo compremos productos de la agricultura española

Larry Shy Guy se ha hecho famoso por ser un enamorado de España. Por eso ha aprovechado su viaje a Extremadura para defender a nuestros agricultores y ganaderos.

Para que todo el mundo lo entienda (sobre todo a nivel internacional) ha puesto un ejemplo muy básico: «Si quieres jamón necesitas agricultores. Es muy simple. Si quieres jamón del de verdad, auténtico, de una empresa como esta, necesitas apoyar a los agricultores porque sin ellos no hay jamón».

Aunque algunos defienden el acuerdo de Mercosur, la realidad es que el campo español corre serio peligro. «Sin los agricultores españoles no hay aceite de oliva, no hay frutos, no hay verduras», ha defendido.

Aunque pensemos que pueden sustituirse, la realidad es que a la larga podemos perder productos marca España increíbles. Aunque la forma en que tiene Larry de comunicarlo no es la más habitual, no le falta razón: «Sin ellas no tendremos carnes tan diferentes y buenas. No lo tendremos en España si no apoyas a los agricultores».

La solución de un estadounidense en TikTok para defender al agricultor español

El agricultor español cada vez tiene que asumir más costes, la normativa es más compleja y la competencia extranjera (con menos exigencias) es feroz. La solución de Larry es sencilla: «Compra sólo producto local».

En inglés, pero con subtítulos en español lo dice en repetidas ocasiones: «No compres nada de fuera de España, sólo productos españoles porque son los mejores».

Para Larry todo es una cadena que empieza en la agricultura. Si los agricultores nacionales caen, lo hará la ganadería y después los españoles de otros sectores.

«Si quieres proteger el producto local, debes proteger a los agricultores. Nos necesitan y los necesitamos. Sin los agricultores no hay comida», ha concluido.

‘Influencer’ de Estados Unidos se vuelca con la defensa de la agricultura española

Esta no es la única vez que Larry ha salido en defensa de la agricultura española. Durante su recorrido de sur a norte por Extremadura, Larry Shy Guy compartió sus impresiones a través de TikTok.

En uno de sus vídeos describió la amplitud del territorio, los cultivos y la similitud entre los cerezos extremeños y los de su estado natal, Michigan.

Esa comparación sirvió como punto de partida para subrayar una idea central: los agricultores nos necesitan como parte de una cadena que empieza en el campo y termina en el consumo diario.

El mensaje no se centró en una reivindicación política, sino en una observación directa del entorno rural.