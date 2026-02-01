Juan Manuel López, presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en Paraguay y empresario español que opera en el citado país de Latinoamérica y en España, ha concedido una entrevista a OKDIARIO para hablar sobre el acuerdo de la UE con los países de Mercosur. Según el emprendedor, cualquier sector productivo de España podrá encontrar oportunidades en estas naciones latinoamericanas. Si no lo hacen ellos, otros países como Italia y Alemania saldrán ganando, pese a tener la desventaja del idioma.

PREGUNTA.- ¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo con Mercosur?

RESPUESTA.- Hay empresas o sectores que no están muy de acuerdo, que están protestando. Sin embargo, países como Paraguay, dentro del Ministerio de Industria y Comercio, tiene un departamento de trazabilidad ambiental, que es para poner en marcha todos los organismos de control, toda la normativa. Hace como de coordinador de todas las instituciones paraguayas para cumplir con la trazabilidad con ese reglamento.

Lo que quieren es que se cumpla con el reglamento europeo, que prohíbe comercializar en la Unión Europea productos como soja, madera, cacao, palma, caucho y ganado o derivados que provengan de tierras que sean deforestadas. Tendrán que demostrar que lo que quieran vender dentro del territorio de la Unión Europea cumple con este reglamento y, hay que demostrar que viene de tierras que no sean deforestadas.

A mí me consta que hay un organismo internacional de Italia que ha estado ayudando a países como Uruguay, Paraguay, Argentina. Pero igual de hace dos o tres años. Porque si no, no pueden vender de ninguna manera aquí, aunque tengan este tratado del Mercosur. Tienen que seguir cumpliendo con las normativas. Yo creo que si no cumples con este reglamento no puedes comercializar en Europa.

P.- Es decir, ¿las empresas de Mercosur se han estado preparando para vender en Europa?

R.- Primero a nivel país y ya la siguiente capa es las empresas, los empresarios. El país ha montado una regulación, una normativa para decir cómo hacer para demostrar que se cumple con la reglamentación europea. El país tiene que establecer todas las instituciones. En este caso, el Ministerio de Industria de Paraguay es quien lleva la coordinación de todos estos entes institucionales. Cuando ya hay organismos que pueden certificar que se cumple con esta normativa (entidades de inspección, laboratorios de ensayo…), entonces ahora las empresas implementan sistemas de calidad. Por ejemplo, collares que geolocalicen el ganado. Entonces, si se cumple con todo eso, todo lo que exija esa normativa, puedes entrar al mercado europeo. Pero, si no, aunque haya el Tratado del Mercosur, pues no vas a poder entrar, ¿no? Lógicamente.

P.- ¿Puede poner un ejemplo?

R.- Paraguay, que es lo que yo más conozco del Mercosur, tiene 15 millones de vacas, el doble que de habitantes. Los salarios son más bajos que los españoles. Entonces, sí que es verdad que son muy competitivos. Pero también me gustaría señalar que, por ejemplo, la rubia gallega está de moda en toda Europa. En Paraguay no tienen rubia gallega. Entonces, pues yo creo que también hay que adaptarse al paladar del mercado en el que tú quieres vender. Si tengo una raza de vaca que no gusta allí, pues no voy a vender por muy barato que sea.

P.- ¿Puede citar alguna ventaja u oportunidad?

R.- Lo que vemos en nuestra asociación son oportunidades. Vemos que sí, efectivamente, va a haber inconvenientes. Pero dentro de las ventajas y oportunidades, en el caso de Paraguay, pues es un país competitivo: salarios bajos, una fiscalidad que le llaman triple diez, que es IVA al 10%, sociedades al 10% e IRPF al 10%…

Pues yo creo que nuestros compatriotas que quieran comercializar cualquier producto o servicio desde España a Paraguay, tienen varias ventajas. Pues a lo mejor para entrar directamente a Brasil. Además, son países que no están tan desarrollados como podemos estar aquí en España o en Europa. Entonces, nosotros tenemos mucho saber hacer para poder hacer esa transferencia de conocimiento a otros países. Nuestros ganaderos, ¿cuántos años llevan haciendo trazabilidad ambiental? Un montón de años. Hay muchas cosas que nosotros ya hemos vivido. Creo que eso es una fortaleza. Entonces. Claro que va a haber desventajas, pero nosotros tenemos que aprovecharnos justo donde tenemos oportunidades y donde somos fuertes.

Oportunidades de España en Mercosur

P.- ¿Cree que va a haber empresas españolas que salgan ganando?

R.- Nosotros llevamos en Paraguay desde el 2019 y ya hemos crecido un 700%, o sea, multiplicar por ocho. No es que lo creamos, lo afirmamos. Hay un mercado inmobiliario que está creciendo un 8% anual. El PIB está creciendo al 6,5% anual. Tienen un plan estratégico para que el PIB de Paraguay se duplique en diez años y está habiendo muchísima inversión extranjera. Las agencias de calificación como Standard and Poor’s que califican los rating de riesgo de país, ahora le han dado el segundo grado, lo que significa muchos fondos de inversión están empezando a invertir en Paraguay. El mercado de valores de Paraguay salió el otro día a cotizar en el Nasdaq. Están entrando muchísimos fondos, si entran muchos fondos, entra mucho dinero. Hay muchísimas oportunidades. Eso se traduce en puestos de trabajo. Es un hub.

En España tenemos además la ventaja de que hablamos castellano y nos podremos comunicar mucho mejor que un alemán o un italiano. Nosotros tenemos que aprovechar y ganar esta partida, porque Italia y Alemania están en Paraguay. Estados Unidos está en Paraguay. Taiwán está muy fuerte en Paraguay. Cuando todos estos países están allí y hay muchísimas residencias de extranjeros, es por algo, porque verán oportunidades.

«Saliendo de España ves con otro ancho de banda, con otro espectro», afirma el empresario.

Yo creo que sin salir de España, a lo mejor se ve un sólo lado, pero saliendo para afuera ves con otro ancho de banda, con otro espectro. Cualquier empresario de cualquier sector, primario, secundario y terciario español; tiene oportunidades en Mercosur.